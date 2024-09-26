Трамп і республіканці почали кампанію проти Зеленського – CNN

У своїй публічній риториці Трамп активно критикує Джо Байдена и Камалу Гарріс за військову допомогу Україні і нездатність зупинити війну.

"Вони просто не знають, що робити. Вони замкнені в ситуації. Сумно, вони просто не знають, що робити. Бо України нема, це вже не Україна. Ви ніколи не зможете замінити ці міста та селища, і ви ніколи не зможете замінити мертвих людей, стільки мертвих людей", – сказав Трамп.

Він сказав, що Україна могла би поступитися частиною території росіянам, аби запобігти катастрофі. Трамп стверджував, що Байден мав організувати таку угоду. Схожі тези озвучував і напарник Трампа, кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс.

В одному нещодавньому інтерв’ю Зеленський сказав, що Венс був "надто радикальним", пропонуючи Україні поступитися територіями в обмін на мир.

"Ідея про те, що світ має закінчити цю війну за рахунок України, є неприйнятною. Це була б жахлива ідея, якби людина справді збиралася її реалізувати, змусити Україну нести витрати на припинення війни, відмовившись від своїх територій. … І це також не обов’язково покладе кінець війні. Це просто гасла", – сказав Зеленський.

Ці його слова спричинили хвилю обуорення серед республіканців. Наприклад, сенатор Джон Корнін, коментуючи ці слова Зеленського, сказав CNN, що український президент повинен "триматися подалі від американської політики".