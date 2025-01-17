Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову
В п'ятницю, 17 січня, новий глава Білого дому Дональд Трамп і голова Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.
Про це повідомляє китайська державна урядова агенція новин Xinhua.
Деталі розмови лідерів двох країн поки що не розголошуються.
Раніше Дональд Трамп казав, що вже мав контакти з главою Китаю Сі Цзіньпіном.
Республіканець наголовушвав, що він і китайський лідер розмовляли через представників і політики порозуміються.
"Я щойно розмовляв із головою Китаю Сі Цзіньпіном. Дзвінок був дуже хорошим і для Китаю, і для США. Я сподіваюся, що ми вирішимо багато проблем разом, і почнемо негайно. Ми обговорили питання торговельного балансу, фентанілу, TikTok і багато інших тем", - йдеться в дописі в його соцмережі.