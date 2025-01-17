Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову

Новообраний президент вже раніше казав, що мав контакти з главою Китаю.

В п'ятницю, 17 січня, новий глава Білого дому Дональд Трамп і голова Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.

Про це повідомляє китайська державна урядова агенція новин Xinhua.

Деталі розмови лідерів двох країн поки що не розголошуються.

Раніше Дональд Трамп казав, що вже мав контакти з главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Республіканець наголовушвав, що він і китайський лідер розмовляли через представників і політики порозуміються.

Пізніше Трамп написав, що разом із Сі має намір зробити "все можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним".