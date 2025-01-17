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Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову

17 січня 2025, 17:39
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову
Фото: gettyimages.com
Новообраний президент вже раніше казав, що мав контакти з главою Китаю.

В п'ятницю, 17 січня, новий глава Білого дому Дональд Трамп і голова Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. 

Про це повідомляє китайська державна урядова агенція новин Xinhua

Деталі розмови лідерів двох країн поки що не розголошуються.

Раніше Дональд Трамп казав, що вже мав контакти з главою Китаю Сі Цзіньпіном. 

Республіканець наголовушвав, що він і китайський лідер розмовляли через представників і політики порозуміються.

Пізніше Трамп написав, що разом із Сі має намір зробити "все можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним".

"Я щойно розмовляв із головою Китаю Сі Цзіньпіном. Дзвінок був дуже хорошим і для Китаю, і для США. Я сподіваюся, що ми вирішимо багато проблем разом, і почнемо негайно. Ми обговорили питання торговельного балансу, фентанілу, TikTok і багато інших тем", - йдеться в дописі в його соцмережі. 

 

Дональд ТрампСі Цзіньпінрозмова

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