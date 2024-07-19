Трамп і Зеленський запланували на сьогодні телефонну розмову

Водночас, ексглава Білого дому "продовжує бачити свою основну роль в тому, щоб служити радником президента Байдена".

Колишній президент США Барак Обама в останні дні заявив своїм союзникам, що, на його думку, президенту Байдену необхідно переглянути свою кандидатуру на посаду глави держави.

Про це повідомляє Fox News.

Джерело, знайоме з думками Обами розповіло журналістам, що ексглава Білого дому "продовжує бачити свою основну роль в тому, щоб служити радником президента Байдена, як вони робили це один для одного протягом багатьох років. Він вважає, що Джо Байден був видатним президентом, і захищає його як особисто, так і сильні та історичні досягнення адміністрації Байдена".

Як повідомляється, Обама розмовляв з Байденом лише один раз після його катастрофічного виступу на дебатах минулого місяця. Однак, Обама висловив серйозну стурбованість своїм союзникам щодо життєздатності кандидатури Байдена і залишається зосередженим на збереженні спадщини Байдена.

За повідомленнями, у розмовах з іншими особами Обама підкреслював, що Байден сам може прийняти рішення про вихід з перегонів. Він також відкинув ідею про те, що він один може вплинути на Байдена, свого колишнього віце-президента, щоб той відмовився від участі в президентських перегонах.