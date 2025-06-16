Трамп і Зеленський зустрінуться на саміті G7

Саміт вже почався.

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом під час саміту "Великої сімки" у Канаді.

Про це пізно ввечері, 15 червня, повідомив представник Білого дому, передає Axios.

Це перша зустріч президента Зеленського та Трампа після розмови у Ватикані у квітні 2025 року. Тоді, на похоронах Папи Римського Франциска, вони поговорили близько 15 хвилин.

Окрім Зеленського, Трамп також особисто зустрінеться із прем’єр-міністром Канади Марком Карні та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум. У центрі уваги саміту — ескалація між Іраном та Ізраїлем, американські мита та війна в Україні.

Востаннє, коли Канада приймала саміт у 2018 році, Трамп покинув його. Тодішнього премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо він назвав "дуже нечесним та слабким", та доручив делегації США відкликати схвалення підсумкового комюніке.

Тож цього разу Канада відмовилася від ідеї традиційного спільного комюніке. Натомість публікуватимуть підсумки, сподіваючись стримати дипломатичну катастрофу і зберегти взаємодію зі США, зазначає Reuters.