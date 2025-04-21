Трамп: є велика ймовірність, що російсько-українська угода відбудеться цього тижня

За його словами, в Білому домі були "дуже хороші зустрічі щодо України і росії".

Президент США Дональд Трамп заявив, що існують "дуже хороші" шанси, що Київ і москва можуть укласти певну "мирну угоду" вже цього тижня.

Свою заяву Трамп зробив під час спілкування з журналістами на великодньому заході в Білому домі.

Президент США додав, що його адміністрація мала "дуже хороші зустрічі щодо України та посії".

Трамп пообіцяв оголосити повні деталі цих обговорень протягом наступних трьох днів.

Він також відповів на запитання журналіста про те, чи можливе укладення мирної угоди між Україною і росією цього тижня, сказавши, що це можливо.

"Є дуже хороші шанси на це", - оголосива Трам.

Вчора, президент США у своїй соцмережі Truth Social Трамп написав, що він сподівається на укладення угоди між Україною і росії цього тижня.

"Сподіваюся, Росія і Україна укладуть угоду цього тижня. Обидві сторони почнуть вести бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і зароблять статки", - написав той.