Трамп каже про позитивні сигнали щодо припинення вогню між рф та Україною

За словами Трампа, зараз американські чиновники вирушили до росії, щоб обговорити запропоновану 30-денну паузу в бойових діях.

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав "позитивні сигнали щодо перемир’я" в Україні.

Про це пише Sky News.

Він додав, що зараз американські чиновники вирушили до росії, щоб обговорити запропоновану 30-денну паузу в бойових діях. Також виступаючи перед журналістами в Білому домі, Трамп повторив тезу про те, що сподівається на припинення вогню, але тепер це залежить від росії.

"Тепер справа за росією. Зараз у нас є люди, які їдуть до росії, я сподіваюся, що ми зможемо досягти припинення вогню. Ми отримали деякі позитивні сигнали щодо припинення вогню", - зазначив президент США.