Трамп каже про позитивні сигнали щодо припинення вогню між рф та Україною
12 березня 2025, 18:52
За словами Трампа, зараз американські чиновники вирушили до росії, щоб обговорити запропоновану 30-денну паузу в бойових діях.
Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав "позитивні сигнали щодо перемир’я" в Україні.
Про це пише Sky News.
Він додав, що зараз американські чиновники вирушили до росії, щоб обговорити запропоновану 30-денну паузу в бойових діях. Також виступаючи перед журналістами в Білому домі, Трамп повторив тезу про те, що сподівається на припинення вогню, але тепер це залежить від росії.
"Тепер справа за росією. Зараз у нас є люди, які їдуть до росії, я сподіваюся, що ми зможемо досягти припинення вогню. Ми отримали деякі позитивні сигнали щодо припинення вогню", - зазначив президент США.
Трамп також зробив застереження для РФ, сказавши, що "є речі, які ви можете зробити у фінансовому сенсі, які будуть дуже поганими для росії".
"Ми маємо половину угоди про припинення вогню в Україні, тепер нам потрібно, щоб росія на неї погодилася", - заявив політик.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс також прокоментував хід переговорного процесу:
"Ми вважаємо, що перебуваємо у дуже вигідному становищі, адже українці погодилися на припинення вогню. Тепер побачимо, чи зможемо переконати росіян зробити те саме".