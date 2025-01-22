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ПОЛІТИКА

Трамп критикує Іспанію за витрати на оборону: реакція прем'єра Санчеса

22 січня 2025, 17:08
Трамп критикує Іспанію за витрати на оборону: реакція прем'єра Санчеса
Фото: з вільних джерел
Санчес також сказав, що участь іспанської армії в операціях НАТО "значно вища за середню".

Іспанія є "надійним партнером" НАТО, заявив сьогодні прем'єр-міністр Педро Санчес після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував Мадрид за недостатні фінансові внески до оборонного Альянсу.

За останнє десятиріччя Іспанія збільшила витрати на оборону на 70%, в той час, як її інвестиції в нове обладнання в розмірі 30% перевищують 20%, які вимагає НАТО, сказав Санчес під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це інформує Reuters.

"Ми є надійним партнером, і я думаю, що потрібно дивитися ширше, щоб зрозуміти, чи віддана країна безпеці союзників по НАТО, чи ні", — повідомив Санчес.

Згідно з даними НАТО, Іспанія витратила 22,27 мільярда доларів на оборону у 2024 році, що є 10-м найбільшим внеском в абсолютному вираженні серед 31 члена Альянсу, але це становить приблизно 1,28% її ВВП, що є найнижчим показником у відносному вираженні.

"Іспанія має дуже низький рівень", — заявив Трамп 20 січня.

ІспаніяНАТОДональд Трампоборона

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