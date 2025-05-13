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Трамп легко може закрутити гайки на російському виробництві зброї

13 травня 2025, 11:23
Трамп легко може закрутити гайки на російському виробництві зброї
Фото: з вільного доступу
Санкції можуть спрацювати, якщо їх впроваджувати серйозно.

Білий дім на чолі з Дональдом Трампом може ввести нові санкції та завдати значної шкоди по збройовому потенціалу рф, а також позбавивши російську промисловість критично важливих матеріалів, необхідних для виробництва найкращої російської зброї.

Про це пише The Telegraph

Мова йде про тантал. Це рідкісний мінерал, що використовують у багатьох високотехнологічних галузях промисловості для виробництва конденсаторів.

російські крилаті, балістичні ракети, безпілотники і танки оснащені процесорами, навігаційними системами або радіоприймачами мають танталові конденсатори.

Проте більша частина танталу надходить з-за кордону і її основними постачальниками є Демократична Республіка Конго, Бразилія і Китай. 

Саме і санкції, введені США та європейськими країнами, скоротили б ці поставки.

Попри те, що в росії є власні родовища танталу, але вони значно менші. 

Також в рф немає передових переробних потужностей для виробництва високоякісного танталового порошку, необхідного для конденсаторів, тому російська промисловість насилу виробляє достатньо нової зброї для підтримки війни. 

Крім того, росіяни також втрачають контроль над повітряним простором у критично важливих секторах, оскільки українські безпілотники перевершують російські за чисельністю, а дефіцит танталу - один із чинників зниження російського виробництва зброї. 

"Раніше російські заводи імпортували оброблений африканський, китайський і південноамериканський тантал з одного великого підприємства в Казахстані. Але Казахстан приєднався до режиму санкцій, що призвело до скорочення поставок обробленого порошку. росіяни намагалися закуповувати тантал у Китаї, але його якість виявилася низькою", - пише британський журналіст Девід Акс. 

Аналітична група Frontelligence Insight вважає, що російська промисловість потребує близько 770 кг високосортного обробленого танталу на місяць. 

Для виконання контрактів на постачання нових озброєнь найближчими місяцями російським заводам потрібно понад 4,5 тонни цього мінералу, однак поточні запаси становлять трохи більше ніж дві тонни. 

російська промисловість також може закуповувати більше танталових компонентів "подвійного призначення" тих, що призначені для комерційних виробів, але можуть використовуватися і в зброї і через країни, які не приєдналися до режиму санкцій. Хоч їхня доставка дуже повільна та за значно вищою ціною, проте вони все ж таки надходять до росії і закриття цього останнього джерела танталу має стати пріоритетом для союзників України.

 
РосіяСШАсанкціїДональд Трамп

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