Трамп має намір запропонувати Саудівській Аравії найбільший пакет озброєння – Reuters

Трамп оголосить про пакет поставок зброї під час візиту до Саудівської Аравії в травні.

Сполучені Штати готові запропонувати Саудівській Аравії пакет поставок зброї на суму понад 100 мільярдів доларів.

Про це пише Reuters, посилаючись на свої джерела.

Джерела зазначають, що Lockheed Martin може постачати низку сучасних систем озброєння, включно з транспортними літаками C-130, а також постачатиме ракети і радари. Також у поставках братимуть участь RTX Corp (раніше Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman і General Atomics.

При цьому, як пише Reuters, невідомо, скільки з пропонованих угод будуть новими, оскільки багато з них перебуває в розробці вже деякий час. Зокрема, за останні 12 місяців у центрі уваги опинилася угода на 20 мільярдів доларів щодо безпілотників типу MQ-9B SeaGuardian компанії General Atomics.