Трамп має намір запропонувати Саудівській Аравії найбільший пакет озброєння – Reuters
25 квітня 2025, 08:33
Трамп оголосить про пакет поставок зброї під час візиту до Саудівської Аравії в травні.
Сполучені Штати готові запропонувати Саудівській Аравії пакет поставок зброї на суму понад 100 мільярдів доларів.
Про це пише Reuters, посилаючись на свої джерела.
Джерела зазначають, що Lockheed Martin може постачати низку сучасних систем озброєння, включно з транспортними літаками C-130, а також постачатиме ракети і радари. Також у поставках братимуть участь RTX Corp (раніше Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman і General Atomics.
При цьому, як пише Reuters, невідомо, скільки з пропонованих угод будуть новими, оскільки багато з них перебуває в розробці вже деякий час. Зокрема, за останні 12 місяців у центрі уваги опинилася угода на 20 мільярдів доларів щодо безпілотників типу MQ-9B SeaGuardian компанії General Atomics.
Джерела також повідомили, що угоду Lockheed щодо літака F-35, яку, як повідомляється, Саудівська Аравія домагалася роками, може бути обговорено під час візиту Трампа, хоча підписання її малоймовірне.
США вже давно постачають Саудівській Аравії зброю. У 2017 році Трамп запропонував королівству близько 110 мільярдів доларів продажів. Однак станом на 2018 рік було ініційовано продажів на суму лише 14,5 мільярдів доларів, і Конгрес почав ставити під сумнів ці угоди після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.
У 2021 році за Джо Байдена Конгрес запровадив заборону на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії через убивство Хашоггі та для чинення тиску на королівство з метою згорнути війну в Ємені.