Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп має намір запропонувати Саудівській Аравії найбільший пакет озброєння – Reuters

25 квітня 2025, 08:33
Трамп має намір запропонувати Саудівській Аравії найбільший пакет озброєння – Reuters
Трамп оголосить про пакет поставок зброї під час візиту до Саудівської Аравії в травні.
Сполучені Штати готові запропонувати Саудівській Аравії пакет поставок зброї на суму понад 100 мільярдів доларів.
 
Про це пише Reuters, посилаючись на свої джерела.
 
Джерела зазначають, що Lockheed Martin може постачати низку сучасних систем озброєння, включно з транспортними літаками C-130, а також постачатиме ракети і радари. Також у поставках братимуть участь RTX Corp (раніше Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman і General Atomics.
 
При цьому, як пише Reuters, невідомо, скільки з пропонованих угод будуть новими, оскільки багато з них перебуває в розробці вже деякий час. Зокрема, за останні 12 місяців у центрі уваги опинилася угода на 20 мільярдів доларів щодо безпілотників типу MQ-9B SeaGuardian компанії General Atomics.
 
Джерела також повідомили, що угоду Lockheed щодо літака F-35, яку, як повідомляється, Саудівська Аравія домагалася роками, може бути обговорено під час візиту Трампа, хоча підписання її малоймовірне.
 
США вже давно постачають Саудівській Аравії зброю. У 2017 році Трамп запропонував королівству близько 110 мільярдів доларів продажів. Однак станом на 2018 рік було ініційовано продажів на суму лише 14,5 мільярдів доларів, і Конгрес почав ставити під сумнів ці угоди після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.
 
У 2021 році за Джо Байдена Конгрес запровадив заборону на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії через убивство Хашоггі та для чинення тиску на королівство з метою згорнути війну в Ємені.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 07:27
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Політика
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 16:49
Політика
"Мирний" план Трампа: США не є партнером Європи. Але союзники Києва мають згуртуватися навколо перемоги України
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 12:04
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
LifeStyle
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
24 квітня 2025, 11:41
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Політика
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 06:16
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Політика
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 14:10
ЄС має сказати США, щоб вони йшли до біса.
Політика
ЄС має сказати США, щоб вони йшли до біса. "Фінальна" пропозиція Трампа для України – це повна перемога росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 12:29
Китай може отримати все завдяки Трампу. Європа має шанс посилитися – Мінна Аландер
Політика
Китай може отримати все завдяки Трампу. Європа має шанс посилитися – Мінна Аландер
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 08:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється