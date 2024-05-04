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Трамп має план завершення війни в Україні – The Telergaph

04 травня 2024, 19:57
Трамп має план завершення війни в Україні – The Telergaph
Утім, плани до виборів Трамп не розголошуватиме.

Колишній президент США і чинний претендент на головну посаду в Білому домі Дональд Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні, але він не буде розголошений до виборів.

Про це повідомляє The Telergaph із посиланням на джерело, близьке до Трампа.

"План є, але він не збирається обговорювати його з кабельними новинними мережами, тому що тоді ви втрачаєте всі важелі впливу", – сказало джерело.

При цьому співрозмовник видання зазначив, що Трамп зосередиться на простому повідомленні про те, що він припинить війну, намагаючись залучити американських виборців, які сподіваються на мир.

Видання нагадує, що нещодавно Трамп сказав, що його послання до союзників по НАТО було таким: "Якщо ви не збираєтеся платити, тоді платіть самі", і додав, що Європа "скористалася нами як щодо НАТО, так і щодо України".

"Я спробую допомогти Україні, але Європа також має туди потрапити і виконати свою роботу", – додав експрезидент США.

Дональд Трампвійна в Україніросія окупантимирний план

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