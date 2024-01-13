Трамп має заплатити $400 тисяч виданню The New York Times

У 2021 році Трамп вимагав від видання виплатити йому $100 мільйонів компенсації через розслідування про його махінації з несплатою податків.

Верховний суд Нью-Йорка зобовʼязав експрезидента США Дональда Трампа виплатити майже $400 тисяч за судові витрати після програного позову проти видання The New York Times.

Про це пише ВВС.

У 2021 році Трамп вимагав від видання виплатити йому $100 мільйонів компенсації через розслідування про його махінації з несплатою податків. Також він стверджував, що New York Times та його племінниця Мері Трамп змовилися, щоб роздобути його декларацію.

Суд відхилив позов Трампа, адже його вимоги «не відповідали конституційному праву», а самого Трампа зобовʼязали відшкодувати витрати видання. Статті ж про фінансові справи Трампа отримали Пулітцерівську премію.

Загалом з боку Трампа було багато атак на пресу. Будь-яку критику він називає фейком, а журналістів і видання — ворогами народу. Обидва ці позначення він застосовував і до The New York Times, хоча час від часу навіть хвалить деякі їхні публікації.

Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого, йдеться про незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікувати результати виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, де Трамп програв, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Попри все Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.