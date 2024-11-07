Трамп матиме значно менше обмежень під час свого другого терміну – Reuters

Reuters зазначає, що Трампу буде легше провести "своїх людей" через Сенат, ніж під час першого президентського терміну

Новообраного президента США Дональда Трампа після майбутньої інавгурації чекатиме значно менше обмежень, в порівнянні з його першим терміном у Білому домі.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Трамп повертається до влади як лідер Республіканської партії, яка протягом останніх восьми років була трансформована "за його подобою", і як архітектор консервативно налаштованої судової системи, яка допомогла усунути для нього юридичні ризики.

Після своєї несподіваної перемоги у 2016 році Трампа сприйняли з підозрою багато республіканських законодавців і навіть майбутніх членів його власної адміністрації, зокрема, віцепрезидент Майк Пенс, який відмовився приєднатися до зусиль Трампа зі скасування поразки на виборах 2020 року. Натомість республіканці в Конгресі, які чинили опір Трампу, такі як Ліз Чейні та покійний сенатор Джон Маккейн, вже замінені лояльними законодавцями.