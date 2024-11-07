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Трамп матиме значно менше обмежень під час свого другого терміну – Reuters

07 листопада 2024, 18:57
Трамп матиме значно менше обмежень під час свого другого терміну – Reuters
Фото: Great again
Reuters зазначає, що Трампу буде легше провести "своїх людей" через Сенат, ніж під час першого президентського терміну

Новообраного президента США Дональда Трампа після майбутньої інавгурації чекатиме значно менше обмежень, в порівнянні з його першим терміном у Білому домі.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Трамп повертається до влади як лідер Республіканської партії, яка протягом останніх восьми років була трансформована "за його подобою", і як архітектор консервативно налаштованої судової системи, яка допомогла усунути для нього юридичні ризики.
 
Після своєї несподіваної перемоги у 2016 році Трампа сприйняли з підозрою багато республіканських законодавців і навіть майбутніх членів його власної адміністрації, зокрема, віцепрезидент Майк Пенс, який відмовився приєднатися до зусиль Трампа зі скасування поразки на виборах 2020 року. Натомість республіканці в Конгресі, які чинили опір Трампу, такі як Ліз Чейні та покійний сенатор Джон Маккейн, вже замінені лояльними законодавцями.
Верховний суд, до якого входять троє призначених Трампом суддів, послабив правові бар'єри, які обмежували попередніх президентів, завдяки рішенню, яке надає президентам широкий імунітет від кримінального переслідування.
 
Агентство зазначає, що Трамп зможе претендувати на «широкий мандат» від громадськості. Згідно з опитуванням Reuters/Ispos, проведеним наприкінці жовтня, майже дев'ять з десяти виборців-республіканців ставляться до Трампа прихильно. Він може зіштовхнутися з одним потенційним обмеженням: демократи все ще можуть отримати контроль над Палатою представників, що дасть їм змогу за необхідності блокувати законодавчий порядок денний Трампа. Але поки доля Палати представників невідома, підрахунок голосів триває і в республіканців є шанси на отримання контролю й тут.
 
В останні кілька місяців союзники Трампа провели попередній відбір кандидатів до його адміністрації, прагнучи переконатися, що ключові посади будуть займати "надійні люди". Джей Ді Венс, який стане віцепрезидентом, захищав філософію Трампа на Капітолійському пагорбі, і був обраний до Сенату у 2022 році після того, як здобув підтримку з боку Трампа. Пенс, наприклад, навпаки, до того часу, як Трамп запропонував йому стати віцепрезидентом у 2016 році, вже встиг сформувати власну ідентичність як колишній губернатор і член Конгресу.
 
Reuters пише, що цього разу Трампу, ймовірно, буде легше провести "своїх людей" через Сенат, ніж під час першого президентського терміну, коли десятки кандидатів не змогли отримати схвалення. Республіканці можуть контролювати від 52 до 57 місць у Сенаті.
 
"З більшістю в 54 місця, а я вважаю, що саме на такій межі зараз перебуває Сенат, він зможе затвердити більшість своїх відібраних кандидатів у члени уряду", – заявив колишній помічник республіканського законодавця в Сенаті Джон Лібер.
 
Серед потенційних кандидатів є кілька осіб, які не змогли отримати схвалення Сенату під час першого терміну Трампа.
 
Юридичні експерти вважають, що рішення Верховного суду щодо президентського імунітету може призвести до того, що Трамп почуватиметься необмеженим у своїй владі після того, як складе присягу 20 січня.

 

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