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Трамп може легко завершити війну в Україні – Ердоган

08 листопада 2024, 19:35
Трамп може легко завершити війну в Україні – Ердоган
Фото: Great again
Турецький президент вважає, що зусилля західних лідерів на чолі з Трампом зможуть завершити війну в Україні

Якщо адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа застосує підхід, орієнтований на розв'язання проблеми, війна в Україні може "легко закінчитися".

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Reuters.

Турецький президент відзначив, що зусилля західних країн на чолі зі Сполученими Штатами пришвидшать закінчення війни.
 
"Ми можемо легко закінчити цю війну, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до питання з перспективою пошуку рішень. Більше діалогу, дипломатії, домовленостей відкриють двері до миру, а не зброї, бомб і конфліктів", – зазначив він.
 
Ердоган також додав, що Туреччина планує й надалі зосереджуватись на пошуку мирного рішення.
 
"Ми – країна, якій вдалося зібрати обидві сторони за одним столом. Ми робили це багато разів і можемо зробити це знову. Ця війна повинна закінчитися зараз. Ми зосередили наші зусилля на досягненні миру і будемо продовжувати це робити", – каже політик.
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