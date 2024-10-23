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Трамп може обвалити курс євро в разі перемоги на виборах – Reuters

23 жовтня 2024, 15:33
Трамп може обвалити курс євро в разі перемоги на виборах – Reuters
Аналітики прогнозують, що економічні плани Трампа можуть суттєво вплинути на Європу.

Євро може впасти на 10% якщо Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах у США запровадить широкомасштабні тарифи та скоротить внутрішні податки.

Про це повідомили аналітики Goldman Sachs, пише Reuters.

Радикальні економічні плани Трампа можуть суттєво вплинути на Європу, важливого торгівельного партнера як США, так і Китаю. Goldman Sachs зазначає, що у разі перемоги республіканців на виборах президента та в Конгресі це може спричинити підвищення тарифів та скорочення податків, що сприятиме стимулюванню економіки.
 
За словами аналітика Майкла Кахілла, введення 10% мита на всі імпортні товари США та 20% збору на продукцію з Китаю у поєднанні з податковими скороченнями може призвести до різкого зростання курсу долара та падіння євро на 8-10%. Ці заходи, ймовірно, збільшать інфляцію, що спричинить значне підвищення відсоткових ставок у США порівняно з Європою, що, своєю чергою, підвищить привабливість долара.
 
Наразі курс євро становить $1.083, востаннє нижче паритету він опускався у листопаді 2022 року.
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