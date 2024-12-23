Трамп навряд чи захоче втратити геополітичну перевагу, яка дозволить йому протистояти путіну.

Головною причиною недружнього ставлення Трампа до України було те, що це була політика Байдена. Він вважав, що все, чого торкався Байден, має зазнати невдачі. Тепер, коли Байден скоро піде з посади, Трамп може розглянути справу України по суті.

На глобальному рівні успішне відновлення суверенітету України стане важливим прикладом для світу, підтверджуючи уроки, винесені з ситуації в Сирії. Китай може переглянути свою "безмежну" дружбу з росією, а російський імперіалізм може ослабнути.

Про це пише The Telegraph.

На думку кореспондента видання, успіх України допоміг би зміцнити мир у Європі, що було б добре для західних інвестицій і для численних країн, які межують з Україною і які росія зараз намагається дестабілізувати.

Це вселило б набагато більше впевненості в балтійські країни — Естонію, Латвію і Литву, а також у балканські країни. Швеція і Фінляндія, які після вторгнення в Україну зміцнили НАТО також відчули б себе захищеними й не мали б спокуси повернутися до нейтралітету.

"Перш за все, він [Трамп] повинен, за підтримки Європи, надати достатню допомогу для стабілізації фронту, щоб Україна могла відновити свої сили. Потім він повинен побудувати західні гарантії безпеки, які дозволять Зеленському вступити в переговори. Безумовно, Трамп не хоче бути людиною, яка залишить Україну", — зазначив Мур.