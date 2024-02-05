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Трамп може пожертвувати Україною заради перемоги на виборах – FT

05 лютого 2024, 17:53
Трамп може пожертвувати Україною заради перемоги на виборах – FT
На думку FT, цілком можливо, що Трамп вітав би українську поразку – якби вона сталася вчасно перед президентськими виборами у США і дала б змогу вкотре розкритикувати Байдена.

Колишній президент США Дональд Трамп може "пожертвувати" інтересами України, аби знову стати главою Білого дому.

Про це йдеться у статті Financial Times.

Автори статті зауважують, що до виборів президента США ще багато місяців. Але Дональд Трамп вже справляє глибоко шкідливий вплив на американську зовнішню політику. Так, за дорученням Трампа, республіканці в Конгресі блокують військову допомогу Україні.

"Хоча цього тижня Сенат США може погодити пакет допомоги, республіканці в Палаті представників залишаються абсолютно непоступливими. У результаті стає все менш імовірним, що військова допомога Україні потрапить через Конгрес найближчими місяцями – або навіть цього року", – йдеться у статті.

FT наголошує: наслідки такого рішення можуть бути катастрофічними. Україна вже відчуває нестачу боєприпасів – зокрема артилерійських снарядів. Цього року це стане ще гострішим із дедалі небезпечнішими результатами.

Джек Вотлінг з Британського Королівського інституту об’єднаних служб, який часто відвідує передову в Україні, каже, що ситуація зараз надзвичайно серйозна. За його інформацією, дефіцит боєприпасів уже призвів до збільшення втрат українців. Не маючи певності щодо того, коли надійдуть нові поставки техніки, українські військові не можуть планувати майбутні операції.

"Дефіцит зброї також впливає на бажання українців йти на військову службу. Посилення тиску на українську владу є частиною пояснення публічних суперечок між президентом Володимиром Зеленським і його головкомом Валерієм Залужним", – зазначає FT.

Попри те, що ЄС надасть 50 мільярдів євро нової фінансової підтримки українському уряду, європейські виробничі лінії ще не готові заповнити прогалину боєприпасів, залишену американцями. На думку аналітиків, це триватиме принаймні до 2025 року. А друга половина цього року потенційно дуже небезпечна для України.

Вотлінг вважає, що наслідки дефіциту боєприпасів "спочатку будуть відчуватися повільно, а потім швидко". Він попереджає, що "коли дійде до того, що наслідки стануть дуже очевидними, буде вже пізно".

"Трампа та його прихильників від Республіканської партії, схоже, це не хвилює. Очевидно, вони готові ризикнути перемогою росії – якщо це хоч трохи збільшить шанси Трампа перемогти президента Джо Байдена в листопаді", – пишуть у виданні.

Деяке небажання республіканців надати нову допомогу Україні зумовлене справжнім скептицизмом щодо війни. Але більшість зволікань пов’язана просто з відмовою Трампа дати Байдену щось, що виглядає як "перемога" напередодні президентських виборів.

2023 року республіканці вимагали, щоб військова допомога Україні була прив’язана до нових заходів і грошей на охорону кордонів у США. Демократи погодилися. Але Трамп і республіканці так і не дали відповіді.

"Очевидно, Трамп хоче керуватися ідеєю, що Байден керував хаосом і поразкою — від південного кордону до Кабула та Києва. Якщо свобода України та безпека Європи є побічним збитком у спробі Трампа повернутися у Білий дім, колишній президент, здається, вважає це ціною, яку варто заплатити", – припускають автори статті.

 

 

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Трампвійна в Україніросія окупантивибори у США

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