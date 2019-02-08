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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп може приєднатися до переговорів щодо Донбасу, - Волкер

"Проблема знову ж таки в діях і політиці Росії. Якщо будуть ознаки того, що вона налаштована серйозно й готова реально припинити конфлікт, я впевнений, для президента Трампа це дуже важливо. Формат має менше значення, ніж наповнення"
Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер не виключив можливість, що президент Дональд Трамп прийме пропозицію про участь у переговорах по врегулюванню конфлікту на Донбасі, якщо Росія налаштована "реально припинити конфлікт".
Трамп може приєднатися до переговорів щодо Донбасу, - Волкер Фото: reuters.com

"Проблема знову ж таки в діях і політиці Росії. Якщо будуть ознаки того, що вона налаштована серйозно й готова реально припинити конфлікт, я впевнений, для президента Трампа це дуже важливо. Формат має менше значення, ніж наповнення. Але якби зустріч була корисною, ми, безумовно, розглянули б такий варіант. І якби був створений новий формат, де були б залучені США та хтось іще, наприклад Велика Британія, Франція, Німеччина, ми теж готові підтримати такі зустрічі", - заявив Волкер, повідомляє "Громадське".

При цьому дипломат висловив сумнів, що сторонам переговорів вдалося б довго працювати у такому форматі.

"Не знаю, чи вдалося б нам тривалий час підтримувати найвищий ступінь залучення президента чи держсекретаря, як це відбувається в межах "нормандської четвірки". Але, безумовно, ми хочемо підтримувати зусилля будь-якими способами, щоб просунутися в переговорах і досягти миру", - підкреслив Волкер.

Нагадаємо, що Волкер також нагадав, що Володимира Зеленського запрошують у Вашингтон.

 

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