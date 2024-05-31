Трамп може стати президентом, навіть сівши до в'язниці – CNN

Закони США не забороняють засудженим злочинцям балотуватися на пост президента.

Про це пише CNN.

В липні Дональду Трампу оголосять міру покарання у справі, де його визнано винним у фінансових махінаціях.

В разі, якщо Трампу призначать тюремне ув’язнення, то, ймовірно, він і далі може обратися президентом навіть з в’язниці.

"В американській конституції немає заборони для засуджених злочинців балотуватися на посаду президента. З юридичної точки зору нічого не змінюється зі статусом Трампа як кандидата", заявив Хасен професор права Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Річард Л. Хасен.

Він додав, що окремі штати не можуть дискваліфікувати кандидатуру Трампа через його спроби скасувати результати виборів 2020 року.

Трамп, як резидент штату Флорида, підпорядковується його досить жорстким законам, адже в цьому штаті засудженим злочинцям заборонено голосувати на виборах до відбуття покарання.

Така норма - неоднозначна і оспорюється юристами. Проте в теорії Трамп може втратити право голосу на виборах, але не можливість балотуватися.

Нагадаємо, що Трампа визнали винним у справі щодо грошей, які його адвокат заплатив порноакторці за мовчання.