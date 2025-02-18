Трамп може вивести війська з країн Балтії на вимогу путіна – Financial Times

Автор вважає, що європейці повинні зменшити свою небезпечну залежність від ворожої Америки.

Коли минулого тижня віцепрезидент США Джей Ді Венс вийшов на сцену Мюнхенської конференції з питань безпеки, він виступив із суворим попередженням. Він сказав присутнім політикам і дипломатам, що свобода слова і демократія перебувають під загрозою з боку європейських еліт.

Його промова мала вражаючий зворотній ефект, переконавши багатьох слухачів у тому, що сама Америка зараз є загрозою для Європи, зазначає Гідеон Рахман, головний оглядач відділу міжнародних відносин Financial Times.

На думку колумніста, те, що зробив Венс, було підривом ідей свободи, демократії та спільних цінностей, які лежали в основі західного альянсу протягом 80 років. У його світі боротьба за свободу в Європі більше не полягає у стримуванні автократичної та агресивної росії, як це було для Гаррі Трумена чи Рональда Рейгана.

Оглядач вважає, що Трамп має намір укласти угоду щодо України з путіним через голови Зеленського та європейців. Це може мати трагічні наслідки для України, яку незабаром можуть попросити змиритися з втратою території без гарантій безпеки на майбутнє. Альтернативою буде спроба боротися далі без американської допомоги.

"Наслідки для решти Європи також викликають тривогу. путін хоче, щоб війська НАТО були виведені з усієї колишньої радянської імперії. Європейські чиновники вважають, що Трамп, швидше за все, погодиться вивести американські війська з країн Балтії й, можливо, далі на захід, залишивши ЄС вразливим перед російською армією, яка, як попереджають уряди країн НАТО, готується до більш масштабного конфлікту за межами України", — повідомляє Рахман.

Оглядач додає, що політичні амбіції адміністрації Трампа щодо Європи означають, що наразі Америка також є супротивником — загрожує демократії в Європі й навіть європейській території, як у випадку з Гренландією.

"Трамп використовуватиме будь-які важелі впливу, щоб змусити європейських союзників Америки дотримуватися своїх зобов'язань у питаннях від торгівлі та безпеки до їхньої внутрішньої політики", — підсумував Рахман.

Як пише The Economist, деякі американські дипломати поділяють це занепокоєння. Посол США в Альянсі Джулія Сміт переконана, що президент Сполучених Штатів виведе 20 тисяч американських військових, яких Джо Байден відправив до Європи після вторгнення рф в Україну. Ці сили — лише пʼята частина американських військ у Європі. Здебільшого вони дислокуються в Польщі та Румунії, деякі з них ротуються до країн Балтії.