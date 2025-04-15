Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп може запровадити нові мита на комп'ютерні чіпи та ліки – NYT

15 квітня 2025, 12:51
Трамп може запровадити нові мита на комп'ютерні чіпи та ліки – NYT
Фото: te.20minut.ua
Трамп стверджує, що мита на чіпи змусять компанії перенести свої заводи до США
Адміністрація президента США Дональда Трампа почала розслідування щодо імпорту мікросхем і фармацевтичних препаратів. Американський лідер припустив, що результати можуть призвести до нових мит.
 
Про це пише The New York Times.
 
Розслідування також торкнуться обладнання, що використовується для виробництва напівпровідників, товарів, що містять мікросхеми, і фармацевтичних інгредієнтів.
 
Нові мита на напівпровідники і фармацевтичну продукцію будуть введені відповідно до розділу 232 Закону про розширення торгівлі від 1962 року, який дає змогу президенту запроваджувати торговельні обмеження для захисту національної безпеки країни.
 
Напівпровідники використовуються для електроніки, авто, іграшок та інших товарів. США сильно залежать від чіпів, імпортованих з Тайваню та інших азіатських країн, і цю залежність демократи і республіканці називають серйозним ризиком для нацбезпеки.
 
Що стосується фармацевтики, то Трамп стверджував, що занадто багато життєво важливих ліків імпортується. Деякі ліки хоча б частково виробляються в США, хоча Китай, Ірландія та Індія є значними джерелами деяких видів фармацевтичних препаратів.
 
Трамп стверджує, що мита на чіпи змусять компанії перенести свої заводи в США. Деякі технологічні компанії відгукнулися на прохання президента будувати більше в Штатах.
 
Однак деякі критики сумніваються в тому, наскільки мита справді допоможуть зміцнити американську промисловість, з огляду на те, що адміністрація Трампа також погрожує скоротити гранти, надані фабрикам з виробництва чіпів адміністрацією Байдена. А іноземні уряди, такі як Китай, Японія, Південна Корея і Тайвань, активно субсидують виробництво напівпровідників за допомогою грантів і податкових пільг.

 

митавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Прагматичний мирний план для України. Охорона східних кордонів Європи – Микола Бєлєсков
Політика
Прагматичний мирний план для України. Охорона східних кордонів Європи – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 12:35
Війна триває. росіяни продовжують спроби наступів від Курщини до Півдня Донбасу – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна триває. росіяни продовжують спроби наступів від Курщини до Півдня Донбасу – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 06:27
Таємний переговірник путіна вийшов з тіні. Що робить у мирних переговорах шпигун Бєсєда – Wall Street Journal
Політика
Таємний переговірник путіна вийшов з тіні. Що робить у мирних переговорах шпигун Бєсєда – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 17:00
Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Політика
Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 12:34
Трамп не хоче
Політика
Трамп не хоче "миру". Він прагне допомогти путіну перемогти – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 07:34
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 12:33
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Політика
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 10:31
Трамп робить США слабкими. Як його психологічна вразливість руйнує економіку країни – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп робить США слабкими. Як його психологічна вразливість руйнує економіку країни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 07:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється