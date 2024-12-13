Трамп може завдати ударів по Ірану, щоб завадити ядерній програмі – WSJ

У команді Трампа розглядають два варіанти подальших дій щодо Ірану

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає кілька опцій протидії ядерній програмі Ірану, включаючи нанесення "превентивних авіаударів" по ісламській республіці.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За їхньою інформацією, перехідна команда республіканця працює над новою стратегією максимального тиску на Тегеран. У її основі можуть лежати військові заходи, які супроводжуються посиленням економічних санкцій. Цей план поки що на ранніх етапах розробки, зазначили співрозмовники видання.

За даними газети, раніше Трамп повідомив прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, що його непокоїть можливий "ядерний прорив Ірану", а також дав зрозуміти, що шукає способи запобігти такому розвитку подій.