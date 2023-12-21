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ПОЛІТИКА

Трамп може зірвати майбутню угоду щодо України – Politico

21 грудня 2023, 13:59
Трамп може зірвати майбутню угоду щодо України – Politico
Фото: Yahoo Finanzas
За словами лідера демократів у сенаті Чака Шумера, кілька консервативно налаштованих республіканців у Сенаті вже згодні з Дональдом Трампом і виступають проти подальшої допомоги Україні.

Експрезидент США Дональд Трамп здатний вплинути на республіканських конгресменів з метою заблокувати виділення нового пакета допомоги Україні.

Про це заявив лідер демократів у сенаті Чак Шумер в інтерв'ю газеті Politico.

Він очікує, що п'ять республіканців у Сенаті проголосують за угоду, незважаючи ні на що, і ще 15 проголосують проти. На решту може вплинути Трамп, який є величезною політичною силою в Республіканській партії.

"Питання в тому, чи вчинять вони правильно, навіть знаючи, що Трамп виступить із нападками на них?" — заявив Шумер. Видання додає, що кілька консервативно налаштованих республіканців у Сенаті вже згодні з Трампом і виступають проти подальшої допомоги Україні.

Раніше Шумер визнав, що сенаторам не вдалося узгодити угоду для виділення допомоги Україні, оскільки питання виявилося складним і роботу над ним буде продовжено в січні.

Нагадаємо, 14 грудня в Білому домі розповіли, як Байден працює над тим, щоб Конгрес виділив гроші Україні. Як заявив представник Білого дому Джон Кірбі, президент США готовий іти на певні компроміси, щоб було просування в "сумлінних переговорах".

Палата представників завершила свої голосування в середу, 13 грудня. Під час брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив подробиці.

Він зазначив, що республіканці місяцями тримали критичну допомогу Україні в заручниках. За його словами, вони чітко почули меседж глави кремля путіна щодо досягнення своїх цілей в Україні. Обидві палати Конгресу США повернуться до роботи 9 січня 2024 року, тому цього року на допомогу розраховувати не доводиться.

Трампдопомога Українівійна

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