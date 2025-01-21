Трамп може змусити путіна припинити війну, застосувавши економічний тиск – Time

Нафтові доходи являють собою потужний стримувальний фактор для російської економіки, і Трамп зрозумів силу цього важеля.

У президента США Дональда Трампа є важелі, щоб змусити російського правителя владіміра путіна швидко припинити війну, розв'язану проти України.

Таку думку висловив професор практики лідерства імені Лестера Крауна і президент Інституту лідерства керівників Єльського університету Джеффрі Зонненфельд у статті на Time.

"Я думаю, що у росії будуть реальні проблеми... Я думаю, що путін знищує росію", - заявив Трамп під час пресконференції в Овальному кабінеті в перший день перебування на посаді президента.

Як зазначив Зонненфельд, Трамп має рацію, адже економіка путіна, що підживлюється війною, виснажує життєву силу країни в усіх секторах.

"путін скоротив реінвестування у свою промислову базу і захопив контроль над багатьма приватними підприємствами, поглинувши її колись могутню промислову міць... росія перебуває у справжньому лиху, оскільки її економіка руйнується, путін руйнує росію. І що ще важливіше, повернення Трампа може скинути економіку росії зі скелі, може завдати смертельного удару по хиткому режиму путіна", - зазначив професор.

За його словами, за належного застосування санкцій російська економіка висітиме на волосині до Великодня.

"Те, що повернення Трампа може покласти край правлінню путіна, здавалося немислимим кілька тижнів тому. Багато прихильників України відкрито побоювалися, що Трамп може нав'язати Україні поганий мирний договір, рівносильний капітуляції...", - ідеться в публікації.

Однак, як припустив Зонненфельд, схоже, Трамп змінив свою позицію щодо путіна, щойно дізнався, наскільки слабка насправді російська економіка:

"Простіше кажучи, російська економіка руйнується - путін канібалізує продуктивну економіку, щоб фінансувати свою військову машину. Якщо путін втратить кран непередбачених доходів від нафти, який підтримував його останні три роки, то режим путіна майже напевно впаде. путін уже вичерпав російські резерви на чорний день, виснаживши її колись значні валютні резерви, і ніхто не хоче фінансувати дефіцит російського уряду, купуючи небажані російські облігації".

Як додав професор, нафтові доходи являють собою потужний стримувальний фактор для російської економіки, і Трамп зрозумів силу цього важеля:

"Перспективи продажів російської нафти тепер зовсім інші, і прямий економічний крах росії тепер видається набагато ймовірнішим. З обіцянками Трампа знизити ціни на нафту і збільшити внутрішній видобуток нафти в США на 3 мільйони барелів на день світ більше не потребуватиме російського видобутку нафти в такий самий спосіб".

Зонненфельд висловив упевненість, що путін втрачатиме гроші, коли ціна на нафту впаде нижче поточного рівня. А якщо Трамп запровадить будь-які додаткові санкції та експортні обмеження для російських нафтових компаній, то путін буде практично "благати про послаблення": "У Трампа є можливість проколоти пропагандистську повітряну кулю путіна і задушити економіку росії до точки колапсу, якщо він вирішить це зробити".