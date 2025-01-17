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ПОЛІТИКА

Трамп може змусити росію заплатити за відновлення України – WSJ

17 січня 2025, 12:29
Трамп може змусити росію заплатити за відновлення України – WSJ
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
росія завдала Україні понад 150 мільярдів доларів прямого збитку і майже 500 мільярдів доларів економічних втрат.

Обраний президент США Дональд Трамп може змусити росію заплатити за відновлення України.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Ключ до забезпечення безпеки Європи з меншими витратами для платників податків США може перебувати на рахунках у європейських банках. Захід заморозив близько 300 мільярдів доларів російських валютних активів, але впертість Європи не дала змоги використати ці кошти для компенсації Україні збитків від війни. Обраний президент Трамп має наполягти на мобілізації резервів Кремля для фінансування відновлення України та майбутніх закупівель зброї", - зазначили автори.

Нагадується, що, за даними Світового банку, росія завдала Україні понад 150 мільярдів доларів прямого збитку і майже 500 мільярдів доларів економічних втрат.

"Україні знадобляться зовнішні кошти такого масштабу для відновлення і ще більше для переозброєння за рахунок постійних закупівель західної зброї", - йдеться в публікації.

Як пише видання, очевидне рішення - використати заморожені російські активи. Однак, через європейську протидію розблоковано для України було лише 50 мільярдів доларів, основні активи залишилися замороженими.

При цьому експерти назвали п'ять чинників, які роблять нинішній час ідеальним для використання цих коштів як компенсації завданих росією збитків:

  • повернення Трампа в Білий дім (він знає, як використовувати важелі впливу, і європейці знають, що якщо вони не будуть діяти, він "закрутить гайки");
  • активи змінилися (цінні папери значною мірою перетворилися на готівку, що потенційно дає Вашингтону і Лондону можливість діяти в односторонньому порядку);
  • резерви можуть бути мобілізовані способами, що відповідають міжнародному праву;
  • у росії менше можливостей для економічної відплати (москва не може завдати набагато більшої шкоди, ніж уже завдала);
  • багато європейських урядів нарешті погодилися з цією ідеєю (європейці розуміють, що Україні потрібне довгострокове джерело фінансування).

"В адміністрації Трампа є унікальна можливість укласти вигіднішу угоду. Обидва боки Атлантики виграють від передачі грошей пана путіна жертвам його агресії - чим раніше, тим краще", - констатували експерти.

війнаДональд Трампвідновлення україниросія загроза

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