Трамп набирає популярність серед виборців США після виборів

Найбільш прихильно до новообраного американського президента ставляться чоловіки.

У США зросло прихильне ставлення до новообраного президента Дональда Трампа. Згідно з опитуванням Коледжу Емерсон, рейтинг схвалення Трампа досяг 54% після виборів — це більше, ніж 48% перед виборами.

Про це повідомляє The Hill.

Найбільш прихильно до новообраного президента в Штатах ставляться чоловіки - 61%, тоді як серед жінок — 48%.

Серед білих виборців 59% ставляться до Трампа позитивно, тоді як лише 28% — серед темношкірих виборців.

55% виборців віком до 30 років заявили про позитивне ставлення до Трампа, згідно з опитуванням. Найбільш позитивно до нього ставляться американці віком від 40 до 50 років: 60% — позитивно. Серед американців старше 70 років 48% ставляться до Трампа позитивно.

Соціологи також запитали американців, чи був для них неочікуваним результат виборів-2024. 46% респондентів сказали, що були здивовані перемогою Трампа над кандидатом від демократів віцепрезидентом Камалою Гарріс. Серед тих, хто голосував за Гарріс, 67% відповіли, що були здивовані результатами, тоді як 71% виборців Трампа результами голосування здивовані не були.

Респондентів також запитали про вибори у 2028 році: 37% заявили, що підтримають Гарріс у номінації на роль кандидата від Демократичної партії, тоді як 35% — не визначилися з вибором. Водночас 51% виборців сказали, що не визначилися щодо кандидата від Республіканської партії у 2028 році, а 30% висловили готовність підтримати на цю роль напарника Трампа Джей-Ді Венса, який стане віцепрезидентом США.

Опитування проводилося з 20-22 листопада.