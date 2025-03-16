Трамп наказав вдарити по хуситах в Ємині

Він оголосив, що американські військові застосують "панівну смертоносну силу, доки не досягнуть мети".

Президент США Дональд Трамп наказав збройним силам США завдати ударів по єменських хуситах, а також звернувся до Ірану і наголосив, що підтримка хуситів має бути припинена негайно.

Про свій указ Трамп написав в соцмережі Truth Social.

"Хусити постійно проводять невпинну кампанію піратства, насильства та тероризму проти американських та інших кораблів, літаків й безпілотників", - йдеться в дописі.

Він написав, що востаннє комерційне судно під прапором США безпечно проходило через Суецький канал, Червоне море або Аденську затоку понад рік тому, а військовий корабель США, який пройшов Червоним морем чотири місяці тому, був атакований більш як десяток разів.

"Фінансовані Іраном, головорізи-хусити стріляли ракетами по літаках США та націлювалися на наші війська та союзників. Ці напади коштували США та світовій економіці багато мільярдів доларів, водночас піддаючи ризику життя невинних людей", - додав президент США.

Раніше президент США повідомив, що американські військові застосують "панівну смертоносну силу, доки не досягнуть мети".

Також він застеріг Іран від підтримки єменських хуситів. Інакше "Америка притягне вас до повної відповідальності".

Телеканал Al Masirah, який належить хуситам, повідомив про нанесення ударів по столиці Ємену Сані. За даними органів охорони здоров'я, керованих хуситами, внаслідок ударів ВПС США щонайменше дев'ятеро людей загинули і ще дев'ятеро дістали поранення.