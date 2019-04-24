Трамп направив до кордону з Мексикою озброєних солдатів

"Мексика повинна зупинити тих, хто залишився, або нам доведеться закрити цю ділянку кордону і мобілізувати військових. У контрабандистів і картелів є зброя"

Президент США Дональд Трамп у середу, 24 квітня, заявив про те, що на кордон США і Мексики спрямовані американські солдати.

"На цей момент ми спрямовуємо збройні сили на американо-мексиканський кордон", - написав Трамп, повідомляє LB.ua. При цьому Трамп знову зазначив, що Мексика докладає недостатньо зусиль для затримання і повернення в країну нелегальних іммігрантів, які прагнуть у США.

Перед цим Трамп відзначав, що "дуже великий караван із більш ніж 20 тисяч людей почав свій шлях через Мексику".

"Мексика скоротила його розмір, проте він усе ще йде. Мексика повинна зупинити тих, хто залишився, або нам доведеться закрити цю ділянку кордону і мобілізувати військових. У контрабандистів і картелів є зброя", - підкреслив голова США.

Нагадаємо, що Пентагон виділить $1 млрд на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.