Трамп нарешті підписав бюджет США на 2021 рік
Президент США Дональд Трамп підписав проект бюджету на 2021 рік, в тому числі пакет заходів зі стимулювання економіки в зв'язку з пандемією COVID-19, повідомляє "Економічна правда".
Джерело: CNN. Заступник прес-секретаря Білого дому Джадд Дір в Twitter
Пряма мова: "Президент Дональд Трамп підписав H.R. 133, законопроект про виділення бюджетних коштів на фінансовий рік, який закінчується 30 вересня 2021 року. Він передбачає виділення екстреної допомоги та коштів на боротьбу з коронавірусом".
Деталі: Як повідомляють джерела CNN, Трамп коливався з рішення і кілька разів відкладав підписання документу.
Схвалений президентом бюджет дозволить уникнути так званого "шатдаун" - призупинення роботи уряду.
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