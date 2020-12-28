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Трамп нарешті підписав бюджет США на 2021 рік

Схвалений президентом бюджет дозволить уникнути так званого "шатдаун" - призупинення роботи уряду
Президент Дональд Трамп підписав H.R. 133, законопроект про виділення бюджетних коштів на фінансовий рік, який закінчується 30 вересня 2021 року.
Трамп нарешті підписав бюджет США на 2021 рік Фото: gettyimages.com

Президент США Дональд Трамп підписав проект бюджету на 2021 рік, в тому числі пакет заходів зі стимулювання економіки в зв'язку з пандемією COVID-19, повідомляє "Економічна правда".

Джерело: CNN. Заступник прес-секретаря Білого дому Джадд Дір в Twitter

Пряма мова: "Президент Дональд Трамп підписав H.R. 133, законопроект про виділення бюджетних коштів на фінансовий рік, який закінчується 30 вересня 2021 року. Він передбачає виділення екстреної допомоги та коштів на боротьбу з коронавірусом".

Деталі: Як повідомляють джерела CNN, Трамп коливався з рішення і кілька разів відкладав підписання документу.

Схвалений президентом бюджет дозволить уникнути так званого "шатдаун" - призупинення роботи уряду.

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28 12 2020 10:47
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