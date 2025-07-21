Трамп натякнув на арешт Обами після публікації розвідданих

Він створив відео за допомогою штучного інтелекту.

Сьогодні президент США Дональд Трамп закликав Барака Обаму "найняти адвоката" після публікації документів, які, за твердженням його соратників, нібито свідчать про участь експрезидента у політизації розслідування щодо можливих зв’язків Трампа з росією.

Глава Білого дому опублікував відео у своїй соцмережі.

Відео було створене за допомогою штучного інтелекту, на якому змонтовано сцену арешту Барака Обами. У супровідному дописі він порадив своєму попереднику "найняти адвоката". Цей крок став відповіддю на нещодавнє розсекречення документів, які, за словами Трампа, доводять причетність адміністрації Обами до так званої "російської містифікації".

На відео Обама зображений у помаранчевій тюремній формі з написом:

"Ніхто не вищий за закон".

У кадрі також з’являються інші колишні високопосадовці — Джеймс Комі, Сьюзан Райс і Джон Бреннан — із натяками на можливе кримінальне переслідування. В іншому ролику демонструється анімована постать смерті з косою, яка заявляє про "найбільший політичний обман в історії США" — йдеться про нібито спробу делегітимізувати перемогу Трампа на виборах 2016 року.

Минулого тижня американська розвідка оприлюднила звіт, у якому стверджується, що адміністрація Обами була проінформована про відсутність впливу рф на підсумки виборів 2016 року, але нібито навмисно не розкрила ці дані, щоб зашкодити Трампу.

Трамп і його союзники поширюють версію про те, що адміністрація Обами використала розвідку для підриву нового президента. Цю тезу підтримала й виконувачка обов’язків директора національної розвідки Тулсі Габбард, яка оприлюднила частину документів з останніх тижнів президентства Обами. В інтерв’ю Fox News вона заявила, що "розвіддані були сфабриковані" і назвала ситуацію "м’яким переворотом".

Сенатор-демократ Марк Уорнер розкритикував дії Габбард, звинувативши її в просуванні теорій змови.

Сам Барак Обама на закиди Трампа поки не відповів.