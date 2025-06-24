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ПОЛІТИКА

Трамп натякнув на стислу зустріч із Зеленським у Гаазі

24 червня 2025, 19:34
Трамп натякнув на стислу зустріч із Зеленським у Гаазі
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Очікується, що президент США прибуде до Гааги пізно ввечері 24 червня.

Президент США Дональд Трамп заявив про ймовірність особистої зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у рамках саміту НАТО, який проходить у Гаазі.

Про це повідомляє Le Monde у вівторок, 24 червня.

Американський президент зробив цю заяву на борту літака Air Force One дорогою до Нідерландів. За його словами, він не виключає короткої розмови з Зеленським "на полях" заходу:

"Я підійду до нього й скажу: "Як справи?". Йому зараз дуже складно. Усього цього не мало б статися", – наголосив Трамп.

Очікується, що президент США прибуде до Гааги пізно ввечері 24 червня. Зеленський вже перебуває у Нідерландах, де 24–25 червня відбувається ключовий саміт Північноатлантичного альянсу.

Тим часом, глава офісу президента України Андрій Єрмак провів переговори з державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони узгоджували деталі можливої зустрічі Зеленського та Трампа, повідомляє пресслужба Банкової.

У коментарі Sky News Володимир Зеленський підтвердив намір зустрітися зі своїм американським колегою. За його словами, йдеться про робочий формат, який наразі обговорюють команди обох президентів.

"Ми плануємо. Чесно, не впевнений, що точно відбудеться. Але сторони вже погоджують деталі", – сказав Зеленський, коментуючи потенційні переговори в Гаазі.

Владімір ПутінДональд ТрампГаагасаміт НАТО

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