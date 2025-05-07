Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп назвав "дуже дурним" рішення про виключення рф з G7

07 травня 2025, 13:31
Трамп назвав
Фото: Great again
Водночас американський президент зазначив, що не збирається повертати росію у формат, принаймні поки що.
Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про виключення росії з групи провідних демократій світу було помилковим. На його думку, повернення москви до формату G8 могло б змінити хід історії, однак сам він не наполягатиме на цьому.
 
Про це пише Associated Press.
 
G7, яка до 2014 року існувала як G8, виключила росію після анексії Криму. На запитання журналістів про те, чи прагне він повернути росію в групу, коли США прийматимуть саміт у 2027 році, Трамп нагадав, що серед ініціаторів виключення був тодішній президент Барак Обама.
 
За його словами, таке рішення було "дуже дурним", і навіть, можливо, спричинило тяжкі наслідки.
 
"Через це, можливо, гинуть мільйони людей", - додав він, маючи на увазі вторгнення росії в Україну.
 
Проте Трамп заявив, що наразі не вважає доцільним повертати росію до складу G7:
 
"Ні, це не найкращий час".

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Політика
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Переклад iPress – 07 травня 2025, 15:05
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Політика
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 травня 2025, 12:23
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Політика
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Переклад iPress – 07 травня 2025, 00:18
TikTok і
Політика
TikTok і "месія" для румунської діаспори. Вибори в Румунії – нова загроза для держави – Politico
Переклад iPress – 06 травня 2025, 15:05
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Cуспільство
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Переклад iPress – 06 травня 2025, 12:35
Ескалація бойових дій та повітряна війна. Українські запаси ракет класу
Cуспільство
Ескалація бойових дій та повітряна війна. Українські запаси ракет класу "земля-повітря" критично низькі – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 травня 2025, 23:14
Одноразові агенти. Як росія використовує онлайн-вербувальників для саботажу в Європі – The Guardian
Політика
Одноразові агенти. Як росія використовує онлайн-вербувальників для саботажу в Європі – The Guardian
Переклад iPress – 05 травня 2025, 16:48
Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Політика
Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Переклад iPress – 05 травня 2025, 11:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється