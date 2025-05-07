Трамп назвав "дуже дурним" рішення про виключення рф з G7

Водночас американський президент зазначив, що не збирається повертати росію у формат, принаймні поки що.

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про виключення росії з групи провідних демократій світу було помилковим. На його думку, повернення москви до формату G8 могло б змінити хід історії, однак сам він не наполягатиме на цьому.

Про це пише Associated Press.

G7, яка до 2014 року існувала як G8, виключила росію після анексії Криму. На запитання журналістів про те, чи прагне він повернути росію в групу, коли США прийматимуть саміт у 2027 році, Трамп нагадав, що серед ініціаторів виключення був тодішній президент Барак Обама.

За його словами, таке рішення було "дуже дурним", і навіть, можливо, спричинило тяжкі наслідки.