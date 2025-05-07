Трамп назвав "ганьбою" обстріли Індією Пакистану

Трамп висловив сподівання, що "це закінчиться дуже швидко".

Президент США Дональд Трамп прокоментував військову операцію Індії проти Пакистану, назвавши її "ганьбою".

Господар Білого дому заявив, що дізнався про обстріли "за миті до того, як зайшов в Овальний кабінет". Але, на думку республіканця, "люди знали, що це станеться, на основі того, що було між ними у минулому, як вони багато десятиліть та навіть століть вели протистояння".

Трамп висловив сподівання, що "це закінчиться дуже швидко".