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Трамп назвав "ганьбою" обстріли Індією Пакистану

07 травня 2025, 09:35
Трамп назвав
Трамп висловив сподівання, що "це закінчиться дуже швидко".
Президент США Дональд Трамп прокоментував військову операцію Індії проти Пакистану, назвавши її "ганьбою".
 
Про це пише CNN.
 
Господар Білого дому заявив, що дізнався про обстріли "за миті до того, як зайшов в Овальний кабінет". Але, на думку республіканця, "люди знали, що це станеться, на основі того, що було між ними у минулому, як вони багато десятиліть та навіть століть вели протистояння". 
 
Трамп висловив сподівання, що "це закінчиться дуже швидко". 
 
Державний департамент США повідомив, що "пильно стежить за розвитком ситуації", але наразі не може оприлюднити свою оцінку.
 
Тим часом, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Індію та Пакистан до максимальної стриманості, повідомляє The Guardian.
 
Гутерреш висловив глибоке занепокоєння військовими операціями Індії в Пакистані та контрольованому Пакистаном Кашмірі.
 
"Генеральний секретар украй занепокоєний військовими операціями Індії через лінію контролю і міжнародний кордон. Він закликає обидві країни до максимальної військової стриманості", - заявив він.
 
Генсек також додав, що "світ не може дозволити собі військову конфронтацію між Індією та Пакистаном".

 

СШАООНПакистанІндія

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