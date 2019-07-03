Трамп назвав гендиректора Apple Тімом Епплом, - ВІДЕО

Інцидент стався на раді при Міністерстві праці та зайнятості в Білому домі

Президент США Дональд Трамп назвав генерального директора Apple Тіма Кука Тімом Епплом.

Інцидент стався на раді при Міністерстві праці та зайнятості в Білому домі, де Тім Кук представляв програму Everyone Can Code ("Будь-хто може програмувати"). Кук виступав із доповіддю щодо впровадження цієї програми в освітню систему, інформує Hromadske.

Здається, Трамп вигадав прізвисько гендиректору Apple Тіму Куку —президент назвав його «Тім Apple» pic.twitter.com/XJEWcowVNL — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 7 марта 2019 г.

"Ви справді робите великий внесок у розвиток нашої країни. Ми дуже це цінуємо, Тім Еппл", - сказав Трамп.

Трамп не вперше помилково називає імена відомих людей. Раніше новинний відеопроект NowThis News зробив цілу добірку таких конфузів.