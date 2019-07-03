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Трамп назвав гендиректора Apple Тімом Епплом, - ВІДЕО

Інцидент стався на раді при Міністерстві праці та зайнятості в Білому домі
Президент США Дональд Трамп назвав генерального директора Apple Тіма Кука Тімом Епплом.
Трамп назвав гендиректора Apple Тімом Епплом, - ВІДЕО Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Інцидент стався на раді при Міністерстві праці та зайнятості в Білому домі, де Тім Кук представляв програму Everyone Can Code ("Будь-хто може програмувати"). Кук виступав із доповіддю щодо впровадження цієї програми в освітню систему, інформує Hromadske.

 

"Ви справді робите великий внесок у розвиток нашої країни. Ми дуже це цінуємо, Тім Еппл", - сказав Трамп.

Трамп не вперше помилково називає імена відомих людей. Раніше новинний відеопроект NowThis News зробив цілу добірку таких конфузів.

 
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07 03 2019 12:19
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