CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп назвав генерального директора Apple Тіма Кука Тімом Епплом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп назвав гендиректора Apple Тімом Епплом, - ВІДЕО
Інцидент стався на раді при Міністерстві праці та зайнятості в Білому домі
Дональд Трамп. Фото: Getty Images
Інцидент стався на раді при Міністерстві праці та зайнятості в Білому домі, де Тім Кук представляв програму Everyone Can Code ("Будь-хто може програмувати"). Кук виступав із доповіддю щодо впровадження цієї програми в освітню систему, інформує Hromadske.
Здається, Трамп вигадав прізвисько гендиректору Apple Тіму Куку —президент назвав його «Тім Apple» pic.twitter.com/XJEWcowVNL— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 7 марта 2019 г.
"Ви справді робите великий внесок у розвиток нашої країни. Ми дуже це цінуємо, Тім Еппл", - сказав Трамп.
Трамп не вперше помилково називає імена відомих людей. Раніше новинний відеопроект NowThis News зробив цілу добірку таких конфузів.
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07 03 2019 12:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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