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Трамп назвав кандидата, якого хоче бачити на місці Ліндсі Грема в Сенаті

13 липня 2026, 21:07
Трамп назвав кандидата, якого хоче бачити на місці Ліндсі Грема в Сенаті
Однією з головних кандидатур на вакантне місце несподівано стала сестра сенатора.
Після смерті Ліндсі Грема в США вже заговорили про його наступника.
 
Про це йдеться у дописі президента США Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.
 
За словами Трампа, він рекомендував губернатору Південної Кароліни Генрі Макмастеру призначити Дарлін Грем тимчасовою сенаторкою.
 
"Я порекомендував губернатору Генрі Макмастеру чудову сестру Ліндсі Грема, Дарлін, на посаду тимчасового сенатора від великого штату Південна Кароліна. Це стало б чудовою даниною поваги Ліндсі, який дуже її любив!" – написав президент США.
 
Відповідно до законодавства Південної Кароліни, губернатор має право самостійно призначити тимчасового сенатора, який виконуватиме обов'язки до проведення нових виборів. Призначення має важливе політичне значення, адже тимчасовий сенатор, як очікується, стане кандидатом від Республіканської партії на наступних виборах.
 
Не виключено, що пропозиція Трампа щодо Дарлін Грем покликана не віддавати перевагу жодному з інших потенційних претендентів.
Дональд Трампсенат

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