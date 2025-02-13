Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп назвав "малоймовірним" повернення України до кордонів 2014 року

13 лютого 2025, 10:05
Трамп назвав
Фото: apnews.com
Раніше глава Пентагону заявив, що в України немає шансів повернутися на кордони до 2014 року.
Із приходом на посаду президента США Дональда Трампа Вашингтон фактично зупинив допомогу Україні, що вже третій рік протистоїть повномасштабному вторгненню рф. Тепер Трамп оголосив про негайні переговори з диктатором путіним і сказав президенту України Володимиру Зеленському залишити надію на повернення всіх захоплених росією земель.
 
Про це пише Politico.
 
Видання зазначило, що очільник Пентагону Піт Гегсет був першим, хто озвучив позицію Америки. Зробив він це на зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Міністр оборони США заявив, що в України немає шансів повернутися на кордони до 2014 року, коли і почалася агресія рф проти нашої країни.
 
"Гонитва за цією ілюзорною метою лише затягне війну і спричинить ще більше страждань", – додав він.
 
Гегсет також попередив, що Штати відмовляться від своєї ролі в гарантуванні європейської безпеки. Уряди країн Європи будуть нести ключову відповідальність за власну оборону – так само, як і за оборону України.
 
Невдовзі після цього Трамп повідомив, що мав "тривалу і дуже продуктивну телефонну розмову з путіним".
 
"Ми також домовилися, що наші команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб поінформувати його про розмову..Мільйони людей загинули у війні, яка не відбулася б, якби я був президентом, але вона сталася, тож вона має закінчитися. Більше не повинно бути втрачено жодного життя!" – заявив американський президент. 
 
Європейські дипломати, схоже, не знали, як реагувати на цю ситуацію. Жорстока правда полягає в тому, що – принаймні на рівні Європейського Союзу – відносини з новою адміністрацією Білого дому настільки погані, що їх практично не існує, акцентує видання. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн або головний дипломат блоку Кая Каллас не дали журналістам коментарів.
 
"Ми завжди підкреслювали, що не буде жодного рішення щодо України без України. Миру можна досягти лише разом. А це означає: з Україною і з європейцями", – сказала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
 
Своєю чергою, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже сказала у коментарі Politico, що участь України в будь-яких мирних переговорах є надзвичайно важливою.

 

Дональд Трампокуповані територіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Політика
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 08:09
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Політика
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 21:02
Найслабша зимова кампанія москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Cуспільство
Найслабша зимова кампанія москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 16:33
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Політика
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 12:30
Війна мікросхем. США та Європі слід об'єднати зусилля, щоб перемогти Китай – CEPA
Технології
Війна мікросхем. США та Європі слід об'єднати зусилля, щоб перемогти Китай – CEPA
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 08:48
Політика
"Віддайте нам голову Зеленського". Серед російських пропагандистів зростає ажіотаж – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 13:40
Новий план із захоплення російського
Політика
Новий план із захоплення російського "тіньового флоту". Труднощі та можливості – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 10:53
Хвилюючий тиждень. Українська контратака на Курщині перекреслила прогрес росіян за останні 6 тижнів – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Хвилюючий тиждень. Українська контратака на Курщині перекреслила прогрес росіян за останні 6 тижнів – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 00:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється