Трамп назвав "малоймовірним" повернення України до кордонів 2014 року

Раніше глава Пентагону заявив, що в України немає шансів повернутися на кордони до 2014 року.

Із приходом на посаду президента США Дональда Трампа Вашингтон фактично зупинив допомогу Україні, що вже третій рік протистоїть повномасштабному вторгненню рф. Тепер Трамп оголосив про негайні переговори з диктатором путіним і сказав президенту України Володимиру Зеленському залишити надію на повернення всіх захоплених росією земель.

Видання зазначило, що очільник Пентагону Піт Гегсет був першим, хто озвучив позицію Америки. Зробив він це на зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Міністр оборони США заявив, що в України немає шансів повернутися на кордони до 2014 року, коли і почалася агресія рф проти нашої країни.

"Гонитва за цією ілюзорною метою лише затягне війну і спричинить ще більше страждань", – додав він.