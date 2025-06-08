Трамп назвав Маска “запеклим наркоманом” – WP
08 червня 2025, 10:19
Він також пригрозив "серйозними наслідками", якщо той підтримає демократів
Президент США Дональд Трамп після сварки зі своїм колишнім соратником, мільярдером Ілоном Маском активно обговорював ситуацію телефоном як із довіреними людьми, так і з випадковими знайомими.
Про це написала The Washington Post із посиланням на ознайомлене джерело.
Приголомшений публічними нападками Маска і явним закликом до його імпічменту, Трамп в одній із розмов заявив, що його колишній союзник був "великим наркоманом". За словами співрозмовника, який говорив на умовах анонімності, президент США намагався зрозуміти поведінку Маска.
Трамп був пригнічений, переживаючи свій публічний розрив із мільярдером.
Видання нагадало, що нещодавно Маск зізнався, що використав кетамін, – потужний анестетик, який, за його словами, йому прописали для лікування депресії. До цього The New York Times повідомила, що він вживав так багато кетаміну під час передвиборчої кампанії, що говорив людям, що це впливає на його сечовий міхур. Чиновники Білого дому заявили, що стурбованість Трампа вживанням наркотиків Маском, яка частково випливає з повідомлень ЗМІ, була одним із факторів, які роз'єднали колишніх союзників.