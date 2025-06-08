Трамп назвав Маска “запеклим наркоманом” – WP

Він також пригрозив "серйозними наслідками", якщо той підтримає демократів

Президент США Дональд Трамп після сварки зі своїм колишнім соратником, мільярдером Ілоном Маском активно обговорював ситуацію телефоном як із довіреними людьми, так і з випадковими знайомими.

Про це написала The Washington Post із посиланням на ознайомлене джерело.

Приголомшений публічними нападками Маска і явним закликом до його імпічменту, Трамп в одній із розмов заявив, що його колишній союзник був "великим наркоманом". За словами співрозмовника, який говорив на умовах анонімності, президент США намагався зрозуміти поведінку Маска.