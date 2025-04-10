Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп назвав Сі Цзіньпіна другом, попри мито для Китаю

10 квітня 2025, 08:55
Трамп назвав Сі Цзіньпіна другом, попри мито для Китаю
На думку Трампа, "Китай хоче укласти угоду"
Після введення 125% мит на китайські товари президент США Дональд Трамп заявив, що вважає главу КНР Сі Цзіньпіна своїм другом.
 
Про це інформує CNN.
 
Відповідаючи на запитання, чи розглядає він імовірність розмови або зустрічі з китайським лідером, Трамп сказав, що готовий провести зустріч.
 
"Звісно, він мій друг. Він мені подобається. Звісно, я б із ним зустрівся", – підкреслив Трамп.
 
ЗМІ додає, що також під час іншого заходу в Білому домі президент США сказав, що, на його думку, "Китай хоче укласти угоду".
 
Як пише CNN, Трамп заявив кореспонденту каналу, що вирішив запровадити 90-денну паузу у введенні мита, тому що "люди трохи вийшли із себе" і "сильно рознервувалися" після того, як він оголосив про введення мит минулого тижня.
 
"Те, що відбувалося з нами в галузі торгівлі, не тільки з Китаєм, але Китай, безумовно, був найбільшим порушником в історії, та й інші теж – але хтось мав це зробити. Вони мали зупинитися, тому що це було нестійко", – зазначив президент США.
 
Трамп повідомив, що всі країни, які постраждали від мит, крім Китаю, сприяли йому.
 
"З Китаєм укладуть угоду. Угоди укладуть із кожним із них, і це будуть справедливі угоди. Я просто хочу справедливості", – розповів він журналістам.
 

 

Дональд ТрампСі Цзіньпінвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 12:25
Параноя Кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Ірина Бороган та Андрій Солдатов
Політика
Параноя Кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Ірина Бороган та Андрій Солдатов
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 09:21
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Політика
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 16:45
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Політика
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 12:52
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання
Політика
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання "1945"
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 07:21
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Технології
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 13:26
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Технології
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 12:59
путін не веде переговори про мир. Він сміється з Америки – Ендрю Чахоян
Політика
путін не веде переговори про мир. Він сміється з Америки – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 11:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється