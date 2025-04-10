Трамп назвав Сі Цзіньпіна другом, попри мито для Китаю

Після введення 125% мит на китайські товари президент США Дональд Трамп заявив, що вважає главу КНР Сі Цзіньпіна своїм другом.

Відповідаючи на запитання, чи розглядає він імовірність розмови або зустрічі з китайським лідером, Трамп сказав, що готовий провести зустріч.

"Звісно, він мій друг. Він мені подобається. Звісно, я б із ним зустрівся", – підкреслив Трамп.

ЗМІ додає, що також під час іншого заходу в Білому домі президент США сказав, що, на його думку, "Китай хоче укласти угоду".

Як пише CNN, Трамп заявив кореспонденту каналу, що вирішив запровадити 90-денну паузу у введенні мита, тому що "люди трохи вийшли із себе" і "сильно рознервувалися" після того, як він оголосив про введення мит минулого тижня.

"Те, що відбувалося з нами в галузі торгівлі, не тільки з Китаєм, але Китай, безумовно, був найбільшим порушником в історії, та й інші теж – але хтось мав це зробити. Вони мали зупинитися, тому що це було нестійко", – зазначив президент США.

Трамп повідомив, що всі країни, які постраждали від мит, крім Китаю, сприяли йому.

"З Китаєм укладуть угоду. Угоди укладуть із кожним із них, і це будуть справедливі угоди. Я просто хочу справедливості", – розповів він журналістам.