Трамп назвав Сі Цзіньпіна другом, попри мито для Китаю
10 квітня 2025, 08:55
На думку Трампа, "Китай хоче укласти угоду"
Після введення 125% мит на китайські товари президент США Дональд Трамп заявив, що вважає главу КНР Сі Цзіньпіна своїм другом.
Про це інформує CNN.
Відповідаючи на запитання, чи розглядає він імовірність розмови або зустрічі з китайським лідером, Трамп сказав, що готовий провести зустріч.
"Звісно, він мій друг. Він мені подобається. Звісно, я б із ним зустрівся", – підкреслив Трамп.
ЗМІ додає, що також під час іншого заходу в Білому домі президент США сказав, що, на його думку, "Китай хоче укласти угоду".
Як пише CNN, Трамп заявив кореспонденту каналу, що вирішив запровадити 90-денну паузу у введенні мита, тому що "люди трохи вийшли із себе" і "сильно рознервувалися" після того, як він оголосив про введення мит минулого тижня.
"Те, що відбувалося з нами в галузі торгівлі, не тільки з Китаєм, але Китай, безумовно, був найбільшим порушником в історії, та й інші теж – але хтось мав це зробити. Вони мали зупинитися, тому що це було нестійко", – зазначив президент США.
Трамп повідомив, що всі країни, які постраждали від мит, крім Китаю, сприяли йому.
"З Китаєм укладуть угоду. Угоди укладуть із кожним із них, і це будуть справедливі угоди. Я просто хочу справедливості", – розповів він журналістам.