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Трамп назвав умову для зустрічі із Сі Цзіньпіном

05 серпня 2025, 18:31
Трамп назвав умову для зустрічі із Сі Цзіньпіном
Фото: apnews.com
Трамп хоче зустрітися з Сі Цзіньпіном, якщо буде укладено угоду з Пекіном.

Президент США Дональд Трамп не виключив, що зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном до кінця 2025 року.

Про це він заявив у програмі "Squawk Box" на каналі CNBC.

Він відзначив, що його відносини з китайським колегою є "дуже хорошими". За словами Трампа, Вашингтон "дуже близький" до досягнення торгової угоди з Пекіном.
 
На запитання CNBC, чи планує він зустрітися із Сі Цзіньпіном, Трамп відповів, що готовий це зробити до кінця 2025 року, якщо угоду буде досягнуто. Президент США підкреслив, що цей договір "не є імперативом", але він розраховує на його укладання.
 
Він також заявив, що Китай "перебуває на межі краху" й дуже залежить від США у питаннях торгівлі.
 
Цей коментар з'явився після того, як минулого тижня сторони відновили переговори, намагаючись продовжити торгове перемир'я, що було досягнуто у травні. Китай заявив, що досягнуто домовленості про продовження тимчасового призупинення мит після 12 серпня. Зі свого боку міністр фінансів США Скотт Бессент відзначив, що угоду має схвалити Трамп.
Дональд ТрампСі Цзіньпінвійна в Україніросія окупанти

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