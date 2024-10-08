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ПОЛІТИКА

Трамп назвав вибори в США "найважливішим днем" в історії Ізраїлю

08 жовтня 2024, 11:21
Трамп назвав вибори в США
Фото: Brendan Smialowski / AFP / East News
Зауваження колишнього президента проявилися на заході, присвяченому річниці нападу Хамас на Ізраїль.

Дональд Трамп, виступаючи на заході, присвяченому річниці нападу Хамас на Ізраїль, заявив у понеділок, що це ще одна подія - його власне обрання або поразка в листопаді - яка ознаменує "найважливіший день в історії Ізраїлю".

Про це повідомляє Politico.

Трамп назвав перемогу своєї конкурентки Камали Гарріс в 2024 році екзистенційною загрозою для Ізраїлю.

"Якщо ви хочете знати правду, я в це вірю. Думаю, ви теж в це вірите. Якщо ми не виграємо ці вибори, це матиме величезні наслідки для всього", – сказав він.

Трамп і Гарріс перервали передвиборчу кампанію заради урочистих заходів з нагоди річниці нападу Хамас на Ізраїль, колишній президент вкотре бездоказово звинуватив демократичну адміністрацію у звірствах, що сталися рік тому.

"Напад 7 жовтня ніколи б не стався, якби я був президентом. Останні два роки довели, що слабкість породжує лише насильство і війну", – заявив Трамп.

Напади, які забрали життя 1200 людей, спричинили кривавий конфлікт в регіоні, викликали огидну хвилю антисемітизму і стали головним питанням кампанії 2024 року, були в центрі уваги обох кампаній в понеділок.

Гарріс виступила у Військово-морській обсерваторії, де назвала різанину "чистим злом" і закликала "світ ніколи не забути" про те, що сталося.

Пізніше в понеділок увечері Трамп звернувся до натовпу єврейських лідерів, які підтримують його, у своєму гольф-клубі і назвав 7 жовтня "однією з найтемніших годин у всій історії людства".

Трамп заявив, що "антиєврейська ненависть повернулася навіть сюди, в Америку" і "особливо в лавах Демократичної партії". Він сказав, що Республіканська партія "не заражена цією жахливою хворобою, і не буде заражена, поки я на чолі", хоча кандидат, якого він підтримав на посаду губернатора Північної Кароліни, Марк Робінсон, в даний час втягнутий у скандал, частково через нібито антисемітські коментарі.

На заході в Маямі Трамп запалив свічку в пам'ять про жертв теракту 7 жовтня і дав низку обіцянок присутнім.

"Я не дозволю, щоб єврейській державі загрожувало знищення, я не дозволю ще одного голокосту єврейського народу. Я не дозволю вести джихад проти Америки або наших союзників, і я підтримаю право Ізраїлю на перемогу у війні з тероризмом, і він повинен виграти її швидко", – сказав Трамп під оплески.

Трамп не повторив свою заяву про те, що "єврейський народ матиме з ним багато спільного", якщо він програє вибори, але під час інтерв'ю в понеділок вранці сказав, що Ізраїлю потрібно "бути розумнішими щодо Трампа". І він підтвердив своє переконання, що, хоча він зробив для єврейського народу "більше, ніж будь-хто", це "не взаємно, як то кажуть, не взаємно".

ІзраїльДональд ТрампВибори США

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