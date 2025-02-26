Трамп не може наказати Україні скласти зброю – ЗМІ

В разі тиску США на Україну є шанс, що угода розвалиться незабаром після її підписання.

Президент США Дональд Трамп не може наказати президенту Володимиру Зеленськоому скласти зброю.

Видадння акцентє увагу на тому, що американський лідер "спрямував свої мирні зусилля шляхом до провалу".

"Стратегія Трампа відтіснити Україну на узбіччя мирних переговорів із Росією не тільки порушує основні міжнародні норми дипломатії, а й є стратегічно хибною. Думки українського народу також мають вирішальне значення для моральної та правової легітимності будь-якого врегулювання шляхом переговорів. Зрештою, саме українці б'ються, щоб захистити свою країну, і саме вони гинуть на полі бою", - пишуть журналісти.

Проте нинішнє зближення Трампа з москвою навряд чи призведе до угоди, яка буде прийнятною для українців.

"Президент США прийняв російські наративи про війну і передчасно схвалив російські вимоги до того, як відбулися будь-які переговори, що передбачає, що угода США буде однобокою на користь Кремля. Наприклад, він уже виключив повернення України до кордонів до 2014 року і членство України в НАТО. Сполучені Штати також двічі стали на бік росії в ООН 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення в Україну", - йдеться в статті.

Журнал додає, що адміністрація Трампа має розуміти, що ігнорування побажань українців може мати серйозні стратегічні витрати для США.

"Українці досить відкриті для поступок, щоб Трамп міг укласти якусь угоду або принаймні домогтися прогресу в її напрямі, долучивши керівництво країни до перемовин і заглиблюючись у його проблеми. Але досі Трамп ставився до Зеленського в кращому разі як до другорядного гравця. Вчиняючи так, він спрямував свої мирні зусилля шляхом до провалу. Без участі Зеленського угода, найімовірніше, перетне українські "червоні лінії", унаслідок чого Україна та її народ відкинуть її та вирішать боротися, що б не сказав Вашингтон", - констатують журналісти.

Вони нагадують, що якщо Трамп змусить Зеленського піти на умови США і рф, найімовірніше, він втратить рівень довіри українців, і країна "піде на вибори":

"І, можливо, обере нового лідера, готового відкрито чинити опір вимушеній угоді. Хоча українські вибори є однією з центральних вимог путіна і Трампа, вони можуть стати найкращою страховкою українців від того, що їхній лідер підкориться нав'язаному врегулюванню", - пише журнал.

Сила і стійкість переваги українців продовжувати боротьбу говорять про те, що примусовий мир на російських умовах цілком може спровокувати народний опір і тривале, виснажливе повстання, зазначили у виданні.

"Такий триваючий опір, безумовно, засмутить Трампа, який під час президентської кампанії заявляв, що може закінчити війну в Україні "протягом 24 годин". Це також може засмутити західних аналітиків, які стверджували, що в України не буде іншого вибору, окрім як підтримати угоду", - підсумувало ЗМІ.