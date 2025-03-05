Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп не оголосив про зупинку військової допомоги Україні, вперше виступаючи в Конгресі

05 березня 2025, 08:07
Трамп не оголосив про зупинку військової допомоги Україні, вперше виступаючи в Конгресі
Україна готова підписати угоду про корисні копалини у будь-який зручний для США час.

Президент України Володимир Зеленський хоче повернутися до столу переговорів і готовий підписати угоду про корисні копалини у будь-який зручний для США час.

Про це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив під час свого виступу на спільному засіданні Конгресу.

Він каже, що ці позиції були означені у листі від українського президента, і цей лист американській лідер назвав важливим. Там, зокрема, було зазначено, що "ніхто не хоче миру більше, ніж українці".

В свою чергу Трамп підкреслив, що його команда буде домагатися миру: "Ми знаємо скільки сша зробили для того, щоб цього досягти".

Як позитив для України оглядачі оцінили те, що Трамп не оглосив про припинення фінансовї та військової допомоги Україні, що було цілком вірогідним.

Міжнародних, в тім числі миротворчих зусиль Сполучених Штатів президент Трамп торкнувся лише наприкінці свого виступу, після того, як понад півтори години присвятив промові про внутрішню політику країни.

Серед іншого він пригрозив звільненнями держслужбовцям, які опиратимуться йому.

Початок виступу президента США Дональда Трампа на спільній сесії Конгресу США супроводжувався протестами з боку демократів і схвальними вигуками республіканців. Водночас члена Палати представників від Демократичної партії Ела Гріна із Техасу охорона вивела із залу.

Конгрес СШАДональд Трампдопомога Україні

Останні матеріали

Україна не виснажується. Перші успішні контратаки вдома і за кордоном – Ендрю Таннер
Cуспільство
Україна не виснажується. Перші успішні контратаки вдома і за кордоном – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 березня 2025, 08:44
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Політика
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Переклад iPress – 04 березня 2025, 14:57
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Політика
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Переклад iPress – 04 березня 2025, 12:31
Зафіксовано найнижчий показник просування росіян за останні 9 місяців. Ситуація для них у Торецьку погіршується – Дональд Гілл та Том Купер
Політика
Зафіксовано найнижчий показник просування росіян за останні 9 місяців. Ситуація для них у Торецьку погіршується – Дональд Гілл та Том Купер
Переклад iPress – 04 березня 2025, 09:51
Трамп зіграв на роялі путіна. На росії очікували пастку Трампа-Венса для Зеленського – Джулія Девіс
Політика
Трамп зіграв на роялі путіна. На росії очікували пастку Трампа-Венса для Зеленського – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 березня 2025, 11:49
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Політика
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 березня 2025, 09:24
Просто подякуйте й заткніться. Трамп сказав це сьогодні Україні, а завтра планував сказати це Європі – Філліпс О'Брайен
Політика
Просто подякуйте й заткніться. Трамп сказав це сьогодні Україні, а завтра планував сказати це Європі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2025, 07:49
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 16:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється