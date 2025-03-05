Трамп не оголосив про зупинку військової допомоги Україні, вперше виступаючи в Конгресі

Україна готова підписати угоду про корисні копалини у будь-який зручний для США час.

Президент України Володимир Зеленський хоче повернутися до столу переговорів і готовий підписати угоду про корисні копалини у будь-який зручний для США час.

Про це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив під час свого виступу на спільному засіданні Конгресу.

Він каже, що ці позиції були означені у листі від українського президента, і цей лист американській лідер назвав важливим. Там, зокрема, було зазначено, що "ніхто не хоче миру більше, ніж українці".

В свою чергу Трамп підкреслив, що його команда буде домагатися миру: "Ми знаємо скільки сша зробили для того, щоб цього досягти".

Як позитив для України оглядачі оцінили те, що Трамп не оглосив про припинення фінансовї та військової допомоги Україні, що було цілком вірогідним.

Міжнародних, в тім числі миротворчих зусиль Сполучених Штатів президент Трамп торкнувся лише наприкінці свого виступу, після того, як понад півтори години присвятив промові про внутрішню політику країни.

Серед іншого він пригрозив звільненнями держслужбовцям, які опиратимуться йому.

Початок виступу президента США Дональда Трампа на спільній сесії Конгресу США супроводжувався протестами з боку демократів і схвальними вигуками республіканців. Водночас члена Палати представників від Демократичної партії Ела Гріна із Техасу охорона вивела із залу.