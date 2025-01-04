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Трамп не стане другом кремля – Daily Telegraph

04 січня 2025, 16:13
Трамп не стане другом кремля – Daily Telegraph
На думку експертів,Трамп більше, ніж Байден, готовий тиснути на російську економіку.
План російського правителя путіна "пережити" президента США Джо Байдена та виснажений Захід наштовхнувся на неприємний сюрприз - обраний глава Білого дому Дональд Трамп оточив себе проукраїнськими "прихильниками жорсткої лінії".
 
Про це пише економічний оглядач Daily Telegraph Амбруаз Еванс-Прітчард.
 
На його думку, Трамп більше, ніж Джо Байден, готовий тиснути на російську економіку, "якщо це те, що потрібно, щоб змусити Кремль прийняти мир на умовах "Америка перш за все".
 
Автор зазначає, що новий настрій якщо не оптимізму, але принаймні полегшення панує у Києві. Водночас європейські дипломати також починають міркувати, що друге президентство Трампа, ймовірно, не буде "таким поганим результатом" - принаймні, коли мова йде про відносини з росією.
 
"Тепер абсолютно ясно, що Трамп не збирається кидати Україну під автобус", - сказав професор Алан Райлі, регіональний експерт Atlantic Council.
 
Автор вказує, що радники Трампа переконали його, що припинення підтримки США України було б набагато гіршим, ніж приниження Байдена в Афганістані, а також що "перша лінія оборони проти Китаю лежить на Донбасі".
 
"Я не думаю, що президент Трамп хоче, щоб його звинувачували в тому, що він віддав Україну путіну. Цього не станеться", - зазначив Леон Панетта, колишній міністр оборони США та директор ЦРУ.
 
У свою чергу Райлі вважає, що "контрольована конфронтація" з кремлем ефективно працює на Трампа:
 
"Він ненавидить, коли його вважають пуделем путіна. Він може зробити велику справу, звинувативши Байдена в некомпетентності, і нарешті надасть Україні необхідну зброю. Його б обожнювали і називали б його іменем площі в Києві".
 
Оглядач вважає, що "нова доктрина Трампа 2.0" - це "мир через силу" за принципом доктрини Рейгана 1980-х років, яка зводилося до стратегії знекровлення радянського режиму, доки в нього не закінчаться гроші.
 
"Першочергове завдання - змусити путіна сісти за стіл переговорів. Зараз у нього немає стимулу це робити. Він думає, що переможе. Найпростіший спосіб зробити це без будь-якої ескалації, яка ставить нас під загрозу ядерного обміну, - масштабні санкції", - каже Роберт О’Браєн, колишній радник Трампа з питань національної безпеки.
 
Він радить Трампу розширити санкції щодо постачань нафти і газу, а також накласти додаткові обмеження на китайські та індійські компанії, які сприяють росії.
 
Майже аналогічної думки дотримується майбутній державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, головне питання нині полягає в тому, хто матиме важелі впливу на переговори:
 
"Це буде путін чи це буде Україна? Я хочу, щоб Україна мала якомога більше важелів впливу".
 
У свою чергу майбутній радник президента з питань національної безпеки Майк Волц вважає, що тривала війна на виснаження проти значно більшої сили приречує Україну на поразку

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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