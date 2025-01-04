На думку експертів,Трамп більше, ніж Байден, готовий тиснути на російську економіку.

План російського правителя путіна "пережити" президента США Джо Байдена та виснажений Захід наштовхнувся на неприємний сюрприз - обраний глава Білого дому Дональд Трамп оточив себе проукраїнськими "прихильниками жорсткої лінії".

Про це пише економічний оглядач Daily Telegraph Амбруаз Еванс-Прітчард.

На його думку, Трамп більше, ніж Джо Байден, готовий тиснути на російську економіку, "якщо це те, що потрібно, щоб змусити Кремль прийняти мир на умовах "Америка перш за все".

Автор зазначає, що новий настрій якщо не оптимізму, але принаймні полегшення панує у Києві. Водночас європейські дипломати також починають міркувати, що друге президентство Трампа, ймовірно, не буде "таким поганим результатом" - принаймні, коли мова йде про відносини з росією.

"Тепер абсолютно ясно, що Трамп не збирається кидати Україну під автобус", - сказав професор Алан Райлі, регіональний експерт Atlantic Council.

Автор вказує, що радники Трампа переконали його, що припинення підтримки США України було б набагато гіршим, ніж приниження Байдена в Афганістані, а також що "перша лінія оборони проти Китаю лежить на Донбасі".