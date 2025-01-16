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Трамп не відмовився від своїх погроз через Гренландію – прем'єр Данії

16 січня 2025, 20:53
Трамп не відмовився від своїх погроз через Гренландію – прем'єр Данії
Фредеріксен поінформувала парламент про те, про що вона говорила з майбутнім президентом США під час 45-хвилинної розмови, яка відбулася вчора.
Обраний президент США Дональд Трамп під час розмови з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен не відмовився від погроз. Він хоче ввести високі тарифи, якщо Данія не відмовиться від Гренландії.
 
Про це прем'єр Данії заявила після термінового засідання парламенту, повідомляє DR.
 
Фредеріксен поінформувала парламент про те, про що вона говорила з майбутнім президентом США під час 45-хвилинної розмови, яка відбулася вчора.
 
За її словами, Трамп не відкликав погрози ввести високі тарифи, якщо Данія не відмовиться від Гренландії.
 
"З американської сторони прозвучала думка, що, на жаль, може виникнути ситуація, коли ми будемо менше працювати разом з американцями в економічній сфері", - сказала прем'єр.
 
Вона також зазначила, що Данія не хоче конфлікту зі США в торговельній сфері, але уряд продовжуватиме консультації з бізнесом та європейськими партнерами для пошуку оптимального рішення.
 
За словами Фредеріксен, уряд Данії продовжить діалог щодо всієї ситуації навколо Гренландії з адміністрацією Трампа, коли той офіційно стане президентом США.
 
Вона не відповіла, чи пом'якшила розмова з Трампом кризу, яка існує між США та Данією, але підкреслила, що "ми перебуваємо в серйозній ситуації".
 
"Ми робимо все можливе, щоб впоратися з цим якомога мудріше і краще", - додала Фредеріксен.

 

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