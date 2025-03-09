Трамп не відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини – ЗМІ
Американський президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що не відновить допомогу Києву після підписання угоди про копалини. Він також хоче побачити зміни у ставленні президента Володимира Зеленського до переговорів.
Про це повідомляє телеканал NBC News.
За словами представника Білого дому, президент США у приватних розмовах дав зрозуміти своїм помічникам, що підписаної угоди буде недостатньо для відновлення допомоги та обміну розвідданими з Україною.
Чиновник сказав, що Трамп хоче, щоб угода, яка дасть США частку в українських мінеральних ресурсах, була підписана. Але також він хоче побачити зміни у ставленні Зеленського до мирних переговорів, зокрема, готовність піти на поступки, наприклад, віддати території рф.
Видання пише, Дональ Трамп хоче, аби Зеленський зробив певний рух у напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку.
Журналісти додадють, що США не мають жодних доказів того, що пауза в обміні розвідданими мала прямий вплив на російські повітряні атаки на Україну. Вони стверджують, що атаки, ймовірно, були сплановані ще до припинення обміну розвідданими та допомоги.