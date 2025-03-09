Трамп не відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини – ЗМІ

Президент США дав це зрозуміти під час приватних розмовах дав зрозуміти своїм помічникам.

Американський президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що не відновить допомогу Києву після підписання угоди про копалини. Він також хоче побачити зміни у ставленні президента Володимира Зеленського до переговорів.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

За словами представника Білого дому, президент США у приватних розмовах дав зрозуміти своїм помічникам, що підписаної угоди буде недостатньо для відновлення допомоги та обміну розвідданими з Україною.

Чиновник сказав, що Трамп хоче, щоб угода, яка дасть США частку в українських мінеральних ресурсах, була підписана. Але також він хоче побачити зміни у ставленні Зеленського до мирних переговорів, зокрема, готовність піти на поступки, наприклад, віддати території рф.

Видання пише, Дональ Трамп хоче, аби Зеленський зробив певний рух у напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку.

Журналісти додадють, що США не мають жодних доказів того, що пауза в обміні розвідданими мала прямий вплив на російські повітряні атаки на Україну. Вони стверджують, що атаки, ймовірно, були сплановані ще до припинення обміну розвідданими та допомоги.