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Трамп не виключає нових санкцій проти росії, якщо путін уникатиме переговорів

22 січня 2025, 08:07
Трамп не виключає нових санкцій проти росії, якщо путін уникатиме переговорів
Президент США також прокоментував питання озброєння України
Президент США назвав імовірним застосування важеля санкцій проти рф, якщо кремль відмовлятиметься від переговорів щодо миру в Україні.
 
Про це Дональд Трамп заявив під час пресконференції в Білому домі, пише Укрінформ. 
 
У відповідь на запитання, чи запровадить він додаткові санкції проти росії, якщо путін не сяде за стіл переговорів з ним щодо миру в Україні, глава Білого дому відповів: "Звучить імовірно".
 
Він також повторив своє твердження, що вибори 2016 році, на яких програв Байдену, "були сфальсифіковані".
 
Трамп наголосив, що його команда "розмовляє з Президентом Зеленським", а "дуже скоро" зв'яжеться і з путіним. 
 
Республіканець також прокоментував подальші поставки Україні озброєння. Трамп заявив, що "ухвалить рішення щодо цього", але хоче, щоб Європейський Союз також брав на себе велику частку зобов'язань щодо допомоги Україні і "зрівнявся за витратами на цю війну зі США".
 
Президент вчергове наголосив, що "за його каденції війна б навіть не розпочалася", хоча вона тривала упродовж всього його першого терміну, пише BBC.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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