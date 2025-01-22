Трамп не виключає нових санкцій проти росії, якщо путін уникатиме переговорів
22 січня 2025, 08:07
Президент США також прокоментував питання озброєння України
Президент США назвав імовірним застосування важеля санкцій проти рф, якщо кремль відмовлятиметься від переговорів щодо миру в Україні.
Про це Дональд Трамп заявив під час пресконференції в Білому домі, пише Укрінформ.
У відповідь на запитання, чи запровадить він додаткові санкції проти росії, якщо путін не сяде за стіл переговорів з ним щодо миру в Україні, глава Білого дому відповів: "Звучить імовірно".
Він також повторив своє твердження, що вибори 2016 році, на яких програв Байдену, "були сфальсифіковані".
Трамп наголосив, що його команда "розмовляє з Президентом Зеленським", а "дуже скоро" зв'яжеться і з путіним.
Республіканець також прокоментував подальші поставки Україні озброєння. Трамп заявив, що "ухвалить рішення щодо цього", але хоче, щоб Європейський Союз також брав на себе велику частку зобов'язань щодо допомоги Україні і "зрівнявся за витратами на цю війну зі США".
Президент вчергове наголосив, що "за його каденції війна б навіть не розпочалася", хоча вона тривала упродовж всього його першого терміну, пише BBC.