Трамп не виключає нових санкцій проти росії, якщо путін уникатиме переговорів

Президент США також прокоментував питання озброєння України

Президент США назвав імовірним застосування важеля санкцій проти рф, якщо кремль відмовлятиметься від переговорів щодо миру в Україні.

Про це Дональд Трамп заявив під час пресконференції в Білому домі, пише Укрінформ.

У відповідь на запитання, чи запровадить він додаткові санкції проти росії, якщо путін не сяде за стіл переговорів з ним щодо миру в Україні, глава Білого дому відповів: "Звучить імовірно".

Він також повторив своє твердження, що вибори 2016 році, на яких програв Байдену, "були сфальсифіковані".