Трамп не виправдав очікувань: підсумки перших ста днів

"100-денна відмітка" традиційно була моментом для роздумів, щоб підбити підсумки того, чого досяг президент, і як країна ставиться до нього.

Американські виборці незадоволені роботою адміністрації президента США Дональда Трампа через сто днів після того, як він розпочав свій другий термін на посаді, згідно з опитуванням Decision Desk для NewsNation.

Про це повідомляє The Hill.

Опитування показує, що 44% зареєстрованих виборців схвалюють роботу Трампа, порівняно з 56% тих, хто не схвалює. Це ставить Трампа в значно слабшу позицію, ніж більшість його нещодавніх попередників на цьому етапі свого перебування на посаді — за винятком першої адміністрації Трампа.

Хоча республіканці здебільшого підтримують Трампа і його політику, лише третина незалежних виборців схвалюють його роботу. Демократи, тим часом, налаштовані рішуче проти політики Трампа: дев'ятеро з десяти заявили, що не схвалюють його президентство.

Ці результати додаються до інших, які вказують на тривожні ознаки перспектив президентства Трампа. 100-денна відмітка історично була моментом для роздумів, щоб підбити підсумки того, чого досяг президент, і як країна ставиться до нього.

Десятиліттями президенти США отримували високі рейтинги схвалення принаймні в перші сто днів. Але останніми тижнями низка соціологічних опитувань показували, що рейтинг Трампа знизився.

Станом на вівторок, 29 квітня, схвалення Трампа становило 44% у середньому за результатами опитувань, згідно з підрахунками DDHQ/The Hill, тоді як несхвалення політики Трампа становило - 53,3%.

Як показували й інші опитування, найбільшою вразливістю Трампа виявилася економіка. Половина респондентів у новому опитуванні висловили думку, що Трамп справляється з економічною політикою гірше, ніж очікувалося. Лише 26% сказали, що його економічна політика виявилася кращою, ніж очікувалося, а 23% сказали, що вона була саме такою, як очікувалося.

Понад 90% респондентів заявили, що занепокоєні інфляцією, яку більшість назвали найбільшою проблемою в США на сьогодні. Понад 80% опитаних висловили стурбованість тим, що економіка Штатів може впасти в рецесію.

Запровадження тарифів проти багатьох країн світу стало одним із ключових моментів політики Трампа. Але тарифи зустріли жорсткий опір серед громадськості в США: дві третини опитаних погодилися з тим, що мита завдають шкоди споживачам і підвищують ціни.

Понад 80% респондентів, у тому числі 69% республіканців і 86% незалежних, заявили, що стурбовані розгортанням великої торговельної війни.

Що стосується імміграційної політики, 39% респондентів - сказали, що Трамп справляється з цим питанням краще, ніж вони очікували, тоді як 37% висловили протилежну думку.

Підтримка політики Трампа щодо імміграції почала дещо знижуватися в інших опитуваннях, але водночас опитування виявили підтримку його закликів до масових депортацій.

Також майже половина респондентів заявили, що зовнішня політика Трампа виявилася гіршою, ніж очікувалося, і лише 30% висловили протилежну думку. Переважна більшість опитаних виступили проти закликів Трампа захопити Гренландію і зробити Канаду 51-м штатом США.

Тим часом союзник Трампа мільярдер Ілон Маск має ще гірший рейтинг “прихильності”, ніж президент: 55% респондентів ставляться до нього негативно, тоді як 37% - позитивно.

Опитування проводилося 23-27 квітня серед 1 448 зареєстрованих виборців: похибка становить 2,4%.