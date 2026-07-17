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Трамп не визначився з санкціями проти рф, попри готовність Сенату їх ухвалити

17 липня 2026, 12:01
Трамп не визначився з санкціями проти рф, попри готовність Сенату їх ухвалити
Фото: DW
Глава Білого Дому може підписати нові санкції проти рф, але поки не демонструє повної політичної підтримки документа.

Президент США Дональд Трамп поки не висловив повної підтримки законопроєкту про посилення санкцій проти росії, попри те, що документ уже отримав достатню підтримку в Сенаті.

Про це повідомляє новинний портал Axios.

За даними видання, Трамп не готовий публічно повністю підтримати ініціативу щодо запровадження нових обмежень проти москви. Водночас він дав зрозуміти, що може підписати законопроєкт на знак вшанування сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який працював над ним разом із демократом Річардом Блументалем.

Раніше Трамп заявляв, що ухвалення законопроєкту про нові санкції проти рф є цілком можливим. Однак, за інформацією Axios, президент США наразі не вважає цю ініціативу одним зі своїх головних політичних пріоритетів.

Законопроєкт, який у ЗМІ називають "пекельними санкціями", передбачає посилення тиску на росію, зокрема через можливе запровадження 100% вторинних мит для країн, які продовжують купувати російські нафту та газ.

17 липня стало відомо, що документ уже має підтримку понад 60 сенаторів — цього достатньо для його ухвалення в Сенаті. Водночас залишається невизначеним, коли саме законопроєкт винесуть на розгляд.

Після схвалення Сенатом документ також має пройти голосування у Палаті представників США.

 

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