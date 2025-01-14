Трамп не змушуватиме Україну починати передчасні переговори з росією – Bloomberg
14 січня 2025, 11:11
Обраний президент виявився більш "гнучким", ніж очікували союзники, пише агенство
Європейські союзники України перейнялися обережним оптимізмом з приводу того, що Дональд Трамп не стане примушувати Київ до передчасних переговорів із росією.
Про це пише Bloomberg.
Визнання послідувало за серією приватних переговорів із членами команди Трампа, під час яких трансатлантичні партнери обґрунтували необхідність подальшої підтримки України, розповіли європейські чиновники, знайомі з питанням.
За їхніми словами, цей обмін думками дає підстави вважати, що майбутня адміністрація може допомогти Україні повернутися на позиції сили до початку переговорів.
При цьому вони попереджають, що не знають, як вчинить майбутній президент, який має репутацію людини, що відкидає поради або змінює курс в останню хвилину.
За словами європейців, офіційні особи Трампа, схоже, виявилися сприйнятливими до двох аргументів - новий американський лідер ризикує зазнати приниження, яке можна порівняти з хаотичним відходом президента Джо Байдена з Афганістану, якщо він відмовиться від Києва. І що якщо росія здобуде таку перемогу, це тільки підштовхне Китай до більш агресивних дій.
За словами європейських та українських чиновників, незважаючи на те, що планувальники в команді Трампа висувають кілька ідей, поки що немає плану дій щодо України, який можна було б реалізувати після інавгурації 20 січня.
"Однак ці розмови викликали почуття обережного полегшення в європейських столицях. Чиновники ЄС прораховували найгірші сценарії на випадок, якщо Трамп виконає обіцянку швидко закінчити війну - і, можливо, укладе угоду, яка відсуне Київ убік і зміцнить путіна", - йдеться у статті.
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що не передбачає розриву відносин з Україною - і підкреслила логіку зміцнення позицій Києва. Вона зазначила:
"Єдиний спосіб змусити росію сісти за стіл переговорів - це створити для неї складну ситуацію. У Трампа є можливість використовувати як дипломатію, так і стримування, і я очікую, що так буде і цього разу".
За словами людей, знайомих із бесідами, Трамп висловив зацікавленість у спостереженні за здійсненням так званої угоди століття, коли мова зайшла про Україну. За їхніми словами, він також критикує поведінку путіна, хоча й прагне відкрити канал зв'язку з російським лідером.
Проте обраний президент створив враження, що не сильно зацікавлений у долі України або не визнає стратегічного значення війни для інтересів США, кажуть співрозмовники.
Зазначається, що лідери європейських столиць дедалі більше переконуються, що угода щодо припинення бойових дій буде досягнута в осяжному майбутньому. Вони сподіваються, що посилення санкцій проти москви і військова підтримка Києва завдадуть росії економічної та військової шкоди і створять умови для переговорів щодо України.