Трамп не змушуватиме Україну починати передчасні переговори з росією – Bloomberg

Європейські союзники України перейнялися обережним оптимізмом з приводу того, що Дональд Трамп не стане примушувати Київ до передчасних переговорів із росією.

Визнання послідувало за серією приватних переговорів із членами команди Трампа, під час яких трансатлантичні партнери обґрунтували необхідність подальшої підтримки України, розповіли європейські чиновники, знайомі з питанням.

За їхніми словами, цей обмін думками дає підстави вважати, що майбутня адміністрація може допомогти Україні повернутися на позиції сили до початку переговорів.

При цьому вони попереджають, що не знають, як вчинить майбутній президент, який має репутацію людини, що відкидає поради або змінює курс в останню хвилину.

За словами європейців, офіційні особи Трампа, схоже, виявилися сприйнятливими до двох аргументів - новий американський лідер ризикує зазнати приниження, яке можна порівняти з хаотичним відходом президента Джо Байдена з Афганістану, якщо він відмовиться від Києва. І що якщо росія здобуде таку перемогу, це тільки підштовхне Китай до більш агресивних дій.

За словами європейських та українських чиновників, незважаючи на те, що планувальники в команді Трампа висувають кілька ідей, поки що немає плану дій щодо України, який можна було б реалізувати після інавгурації 20 січня.

"Однак ці розмови викликали почуття обережного полегшення в європейських столицях. Чиновники ЄС прораховували найгірші сценарії на випадок, якщо Трамп виконає обіцянку швидко закінчити війну - і, можливо, укладе угоду, яка відсуне Київ убік і зміцнить путіна", - йдеться у статті.