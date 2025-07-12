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ПОЛІТИКА

Трамп несподівано підтримав санкції у 500% проти покупців російської нафти – The Times

12 липня 2025, 20:13
Трамп несподівано підтримав санкції у 500% проти покупців російської нафти – The Times
Раніше Трамп уникав нових економічних санкцій проти росії.

Президент США Дональд Трамп несподівано підтримав ідею Сенату про нові санкції проти росії - мита у 500% на всі товари країн-покупців російської нафти. Якщо ці санкції буде ухвалено, їх можна буде прирівняти до глобального ембарго на нафту з рф.

Про це повідомляє The Times.

Видання нагадало, що раніше Трамп уникав нових економічних санкцій проти росії, сподіваючись, що зможе домовитися з російським диктатором владіміром путіним. Але на цьому тижні його риторика зазнала різких змін: президент США заявив, що "втомився від брехні путіна".

Одночасно із цим Сенат США обговорює двопартійний законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя. Він передбачає запровадження тарифів у розмірі 500% на всі товари з країн, які купують у росії енергоносії. Трамп називав цей законопроєкт "надмірним", але зараз говорить, що "уважно вивчає" ідею.

Фактично, це вторинні санкції, які спрямовані не стільки проти безпосередньо росії, скільки проти її найкращих клієнтів-покупців - Китай, Індія та Туреччина можуть серйозно постраждати. Також обмеження можуть поставити хрест на "тіньовому флоті" - танкерах, які перевозять російську нафту в обхід санкцій.

При цьому мита у 500% на товари любителів купувати енергоресурси від Кремля фактично можна прирівняти до глобального ембарго на російську нафту, сказав виданню Максиміліан Гесс з Інституту досліджень зовнішньої політики. Проте експерт сумнівається, що Трамп піде на цей крок - оскільки ціни на нафту можуть стрибнути до рівня у 100 доларів за барель.

"Якщо тільки Трамп не вирішить, що загроза з боку росії переважає економічні втрати... то ні", – додав він.

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