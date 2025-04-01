Трамп невдоволений заявами рф та України щодо війни – Білий дім

Президент США відкинув ідею кремля про "тимчасову адміністрацію" в Україні.

Президент Сполучених Штатів (США) Дональд Трамп висловив своє невдоволення щодо заяв обох сторін російсько-української війни про її завершення.

Про це журналістам сказала речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

"Президент неймовірно наполегливо працює над тим, щоб досягти угоди про мир між росією та Україною. І він висловив своє невдоволення висловлюваннями з боку керівників по обидва боки цього конфлікту", — сказала речниця Білого дому.

За її словами, Трамп говорить про те, "щоб конфлікт завершився". Вона додала, що Вашингтон й надалі "продовжує взаємодію з командами" України та росії.

Озвучену кремлівським диктатором ідею про нібито "тимчасову адміністрацію під егідою ООН" президент Трампа відкинув, бо "Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та український народ".