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Трамп невдоволений заявами рф та України щодо війни – Білий дім

01 квітня 2025, 20:05
Трамп невдоволений заявами рф та України щодо війни – Білий дім
Президент США відкинув ідею кремля про "тимчасову адміністрацію" в Україні.
Президент Сполучених Штатів (США) Дональд Трамп висловив своє невдоволення щодо заяв обох сторін російсько-української війни про її завершення.
 
Про це журналістам сказала речниця Білого дому Керолайн Лівітт.
 
"Президент неймовірно наполегливо працює над тим, щоб досягти угоди про мир між росією та Україною. І він висловив своє невдоволення висловлюваннями з боку керівників по обидва боки цього конфлікту", — сказала речниця Білого дому.
 
За її словами, Трамп говорить про те, "щоб конфлікт завершився". Вона додала, що Вашингтон й надалі "продовжує взаємодію з командами" України та росії.
 
Озвучену кремлівським диктатором ідею про нібито "тимчасову адміністрацію під егідою ООН" президент Трампа відкинув, бо "Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та український народ". 
війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

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